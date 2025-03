Francisco Barbosa estalló contra el Gobierno Petro por acusarlo de censura a Rtvc: “Un ciudadano del común, como yo, no puede”

El exfiscal Francisco Barbosa contestó al Gobierno nacional por acusarlo de censura - crédito Ovidio González/Presidencia - John Paz/Colprensa

Durante una transmisión del programa El Calentao Informativo de la Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), los conductores del espacio aseguraron que el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa habría censurado el medio de comunicación estatal.

“Continúa la censura a Rtvc, esta vez viene desde el exfiscal Francisco Barbosa. Está claro lo que quieren hacer, callarnos, como estamos justamente utilizando los recursos para contarle al pueblo colombiano la otra versión de las noticias”, dijeron durante la emisión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En respuesta a los señalamientos, el exjefe del ente acusador sostuvo en sus redes sociales que no es posible que un solo ciudadano censure al medio de comunicación del Gobierno.

Según el exfiscal Barbosa, los encargados de censurar y hacer propaganda a los proyectos que impulsa el presidente de la República, Gustavo Petro, son ellos, que apoyan las iniciativas sin cuestionar o promover el pensamiento crítico de los millones de espectadores que tiene Rtvc.

Francisco Barbosa habló sobre acusaciones de censura a RTVC - crédito @FBarbosaDelgado/X

“Le pregunto lo siguiente a los cuatro activistas que me atacan: ¿cómo es posible que un ciudadano del común, como yo, censure un aparato propagandístico del Estado? ¿No se supone que la censura opera exactamente al revés? ¿No es el Gobierno el que censura cuando pone a 4 focas a aplaudir todos sus desastres sin ningún equilibrio informativo?”, escribió Barbosa en su cuenta de X.

El vaticinio de Francisco Barbosa para las elecciones presidenciales del 2026

Sin embargo, agregó que las cosas en el país van a cambiar después de las elecciones presidenciales de 2026, ya que cree con firmeza que un candidato de derecha será el ganador de los comicios.

El exfiscal General de la Nación afirmó que no le importan los comentarios de los petristas que dirigen el medio de comunicación estatal - crédito Colprensa

“Por lo demás, me tienen sin cuidado los insultos de los activistas y bodegueros hacia mí. El 7 de agosto de 2026 se les acaba la fiesta de los contratos porque regresará la democracia”, acotó Barbosa.

“No se equivoque, no está en Venezuela: Francisco Barbosa

A propósito, el exfiscal General de la Nación se refirió a la decisión del gobernante de los colombianos de ordenar la intervención del Ejército Nacional de Colombia y la Policía en las bodegas que retienen medicamentos.

“La insulina la están acaparando y yo le pedí al superintendente de Salud que allí, donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, afirmó Petro.

A su juicio, la decisión del presidente no es acertada, por lo que lanzó una dura advertencia al asegurar que no está en Venezuela donde rige un dictador.

Francisco Barbosa habló sobre la reforma a la salud de Petro - crédito @FBarbosaDelgado/X

“Petro, no se equivoque. No está en Venezuela. En las dictaduras se hace lo que se le da la gana al dictador. Acá no. Recuerde bien que Colombia borrará su Gobierno en las urnas, en el 2026. Se lo dije en su momento, a usted el pueblo colombiano lo olvidará como ha olvidado y superado las páginas negras del país”, expresó el extitular del órgano de investigación.

Por otro lado, en su columna de opinión titulada El solitario, que fue publicada en el diario La República, Barbosa abordó la triste actualidad del jefe de Estado; que a solo 16 meses de entregar su mandato, como lo obliga la Constitución Política, parece, desde su perspectiva, que perdió el rumbo y no ha sido capaz de cumplir con las promesas que hizo al pueblo colombiano.

“Petro se quedó solo. Su Gobierno terminó. Ya es natural verlo en escenarios vacíos donde las cámaras lo enfocan haciendo largas peroratas, con advertencias apocalípticas para la humanidad y para Colombia y con expresiones que no se acompasan con la función de presidente”, indicó el exfuncionario, que ejerció entre 2020 y 2024 el cargo más importante en materia judicial y que actualmente ocupa Luz Adriana Camargo.