Fenalco acusó al Gobierno Petro de ser el culpable de la crisis de medicamentos: “Deuda acumulada de $4 billones es principal causa”

Colombia se enfrenta a una delicada crisis por la demora en la entrega y escasez de medicamentos considerables para los pacientes en los dispensarios de Empresas Promotoras de Salud intervenidas por el Gobierno, principalmente la Nueva EPS.

La ciudad más afectada es Cali, Disfarma, único dispensario para la entrega de fármacos, no dio abasto por la cantidad de pacientes que se presentaron en sus oficinas. La falta de respuesta de la entidad motivó a cientos de personas a ‘acampar’ en ese lugar con tal de asegurar los primeros puestos de atención al público.

Situaciones similares se presentaron en la sede del dispensario Audifarma, en el barrio Restrepo, sur de Bogotá, donde más de 300 pacientes de avanzada edad protestaron por la falta de entrega de medicamentos de su entidad de salud.

En este contexto, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), hizo varias aclaraciones sobre la crisis en sus redes sociales.

“Es importante aclararle a los colombianos y sobre todo a los pacientes, que los gestores farmacéuticos, son agentes que brindan servicios de logística, distribución y dispensación ambulatoria de medicamentos en establecimientos farmacéuticos a los afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud por encargo contractual de las EPS, IPS y de otros actores del sistema”, explicó el líder del gremio.

Y agregó: “Solo en 2024 dispensaron 227 millones de medicamentos, representados en 105 millones de fórmulas, a 36 millones de usuarios”.

A propósito, el vocero de los comerciantes dijo que “la difícil situación actual sobre la falta de entrega obedece principalmente a la deuda acumulada del sistema, hoy cercana a los 4 billones de pesos, con una mora que supera los 600 días, lo cual afecta el flujo de caja y los recursos disponibles para la compra de medicamentos”.

De igual manera, señaló que existen otras circunstancias que afectan la disponibilidad de medicamentos, tales como la demora en trámites en Invima, factores coyunturales como escasez de materias primas, efectos logísticos por los últimos paros y cierres de las vías y la regulación de precios. Como consecuencia de lo anterior, en el mercado se han dejado de comercializar algunos medicamentos.

Adicionalmente, en el canal institucional el 82% de los medicamentos está sometido a control directo de precios por parte de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, lo cual explica que no hay incremento artificial de precios por parte de los Gestores Farmacéuticos (GF).

“Destacamos también que, el sistema de salud cuenta con un número amplio de Gestores Farmacéuticos registrados ante la Superintendencia de Salud, siendo en la actualidad más de 100, lo que garantiza que no se configuren monopolios en la dispensación de medicamentos”, concluyó Cabal.

Petro reaccionó ante la crisis de medicamentos

Ante la crisis de medicamentos, el presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud, (Supersalud) auditar bodegas de Audifarma para determinar si estaban escondiendo fármacos.

Una vez se cumplió la diligencia, el jefe de Estado celebró en sus redes sociales los hallazgos, y sacó pecho por las acciones de su Gobierno, calificando como un avance en su lucha por mejorar la salud de los colombianos

“Tenían escondidas en sus bodegas 113.000 dosis de insulina, escondidas en la bodega de Audifarma. Lo hacen para que no disminuyan los negocios en la salud y entonces, así no dejan que haya más salud para el pueblo. No están por la salud de la gente, sino por ganarse un billete largo del dinero del pueblo”, escribió el mandatario en su cuenta de X.