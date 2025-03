Petro reveló hallazgo de medicamentos en una bodega de Audifarma en Bogotá: algunos habían sido negados a los pacientes

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó que se allanen las bodegas donde se guardan las medicinas si se detectan casos de acaparamiento - crédito Luisa González/Reuters

El presidente Gustavo Petro ha advertido en varias oportunidades sobre las irregularidades que se presentan en el manejo de los recursos y en la prestación de servicios de salud por parte de las EPS. Además, ha criticado a los dispensarios del país por la falta de entrega de medicamentos a los afiliados, puesto que, al parecer, estarían ocultando la mercancía y argumento escasez.

Justamente por eso, en su visita el centro de salud Once de Noviembre en Los Patios, Norte de Santander, llevada a cabo el 20 de marzo de 2025, el primer mandatario pidió que se allanen las bodegas en donde se estén acaparando las medicinas.

En puntos de dispensación estarían negando medicamentos cuando sí hay unidades disponibles - crédito Colprensa

“La insulina la están acaparando y yo le pedí al Superintendente de Salud que allí, donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, dijo.

Luego, el 21 de marzo, a través de su cuenta de X, informó sobre el hallazgo de medicinas en Bogotá que habían sido reportadas como faltantes. De acuerdo con la información que suministró, en un punto de dispensación ubicado en la avenida Boyacá con 26, a los pacientes se les negó la entrega de los fármacos que solicitaron. Pero, posteriormente, se descubrió que en la bodega de Audifarma, ubicada en la calle 80, sí había medicamentos.

“Se ordenó el inmediato traslado y dispensación de los medicamentos relacionados pendientes de suministro. Se evidenció de igual manera que para algunos medicamentos requeridos no tenían existencias en bodega”, precisó.

El presidente Gustavo Petro denunció irregularidades en entrega de medicamentos - crédito @petrogustavo/X

Un caso similar fue denunciado por el exsuperintendente Nacional de Salud Luis Carlos Leal en agosto de 2024, que hizo una inspección de un punto de dispensación Audifarma en Bucaramanga (Santander). Al ingresar a la droguería, se encontró con un gran número de pacientes esperando a ser atendidos y a varios ciudadanos quejándose de los tiempos de espera extenuantes y porque, finalmente, no recibieron las medicinas e insumos que solicitaron.

Una mujer, incluso, por poco se va del lugar sin pañales que debía reclamar en el punto, puesto que los funcionarios le indicaron que no había. Sin embargo, el exfuncionario y el equipo que lo acompañó en la diligencia de inspección descubrieron que sí había pañales disponibles para entregar a los usuarios del sistema.

“No es que haya desabastecimiento de algunos medicamentos e insumos, es que no se quieren entregar. ¡Trabajamos para garantizar el derecho a la salud de todas y todos!”, indicó en exsuperintendente en su cuenta de X.

El superintendente Luis Carlos Leal descubrió que en Audifarma de Bucaramanga sí había pañales que le negaron en un principio a una usuaria - crédito @LuisCarlosLealA/X

Además de los casos de presunto ocultamiento de medicamentos, el presidente Gustavo Petro aseguró en el evento realizado en Norte de Santander que hay irregularidades en la compra de los fármacos que se deben entregar a los afiliados. Según denunció, las gestoras farmacéuticas que se encargan de adquirir los medicamentos y distribuirlos están modificando sus precios para así poder enriquecerse.

“Han recibido muchísimo más dinero del que deberían recibir y se han chupado buena parte de los recursos públicos de la salud (...). Tenemos las pruebas de que, en promedio, estas gestoras farmacéuticas han duplicado el precio de los medicamentos que se podrían comprar a la mitad si se hiciera una compra en el extranjero o una compra directamente en el laboratorio nacional”, precisó el jefe de Estado.

En consecuencia, afirmó que el país debería contar con muchas gestoras farmacéuticas y no solo con tres o cuatro que tienen actualmente el monopolio sobre las medicinas.