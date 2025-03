Petro estalló contra las EPS por enriquecerse a costa de los dineros destinados para la salud: “Les vamos a dañar el negocio”

El presidente Gustavo Petro reiteró que las EPS intervenidas habrían desviado billones de pesos girados por el Estado colombiano, - crédito Presidencia y Secretaria de Salud de Bogotá

El presidente de la República, Gustavo Petro, llegó al centro de salud Once de Noviembre ubicado en Los Patios, Norte de Santander, en compañía del ministro del Interior, Armando Benedetti, el titular de la cartera de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y la directora encargada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez.

Durante su discurso, habló sobre la importancia de brindar el acceso a este servicio y mejorar la atención en todo el territorio nacional. Asimismo, señaló que el sector privado se ha encargado de restringir el cuidado en los centros médicos.

El gobernante de los colombianos aprovechó para hablar de la reforma a la salud, señalando que es incomprensible la posición de la Comisión Séptima del Senado, puesto que varios de sus miembros catalogaron de “nefasta” la iniciativa que busca prevenir la enfermedad y ahorrar cantidades millonarias de dinero.

“Varios senadores de la Comisión Séptima dijeron que les parecía nefasta la reforma a la salud, a mí me parece nefasta la gestión de algunos de ellos, pero no voy a profundizar en ello. Así no vamos a ningún Pereira”, sostuvo.

A su vez, mencionó que le parece nefasto el manejo actual de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que, en su opinión, utilizan los recursos que entrega el Estado para enriquecerse a costa de la salud de los colombianos.

“Nefasto es el manejo de las EPS de los recursos entregados por la Nación, que terminan en los bolsillos de los empresarios, con nuestra reforma les vamos a dañar el negocio”.

A lo largo de su discurso, reiteró que las EPS intervenidas habrían desviado billones de pesos girados por el Estado colombiano, por lo que considera fundamental que su proyecto de ley sea aprobado con prioridad para cambiar el sistema de salud colombiano.

“Esta es una de las reformas que tenemos que hacer ya, porque las EPS intervenidas se estaban robando la plata, empezando por la Nueva EPS que escondió $5 billones en facturas y ahora quiere que paguemos, otra vez, la sociedad colombiana a través del Estado, pero ‘mamola’”.

Incluso, dijo que los multimillonarios ingresos podrían haber sido utilizados para mejorar las garantías laborales del personal de la salud, además de fortalecer la red de atención con personal capacitado.

“No tenemos el personal de salud para atender a toda la población colombiana porque los salarios son muy bajos y terminamos destruyendo nuestra propia capacidad de atención”, dijo el presidente Petro desde Los Patios.

Así las cosas, sostuvo que la reforma tenía que implementarse de manera inmediata, por lo que no necesitaba al congreso de la República para realizar los cambios al sistema de salud colombiano que él quiere.

“Las reformas tienen que implementarse de inmediato. No vamos a esperar al Congreso, porque no lo necesitamos. Porque se puede hacer bajo las actuales leyes, solo se necesita audacia y decisión”, aseguró el presidente Gustavo Petro

Y aseguró que “toda EPS que quiera salirse del problema en que ya está, porque por eso quiebran, una tras otra, les invito a que no sigan en ese problema, que se convierten en gestores farmacéuticos, les daremos unas misiones se le pagará por ellos no lo vamos a robar”.

El primer mandatario también se refirió a las denuncias de los colombianos frente a la falta de medicamentos, por lo que lanzó fuertes criticas al sector farmacéutico.

“En la prensa han dicho todos los días que no hay medicamentos y no es porque nosotros, el gobierno, no le haya pagado lo suficiente. Las gestoras farmacéuticas han recibido muchísimo más dinero del que deberían recibir y se han chupado buena parte de los recursos públicos de la salud”.