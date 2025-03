Katherine Miranda aseguró que atacar los “micos” del Gobierno Petro ha afectado su salud: “Se me reventó una cuerda vocal”

Katherine Miranda tuvo que pasar por varias operaciones por afecciones derivadas del estrés - crédito Colprensa

El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ha estado envuelto en varias polémicas por irregularidades, actos de corrupción y propuestas que algunos congresistas consideran problemáticas por las consecuencias negativas que traerían para el país. Incluso, senadores y representantes a la Cámara han denunciado “micos” en algunos proyectos, es decir, apartados que podrían prestarse para acciones irregulares.

Una de las congresistas que se ha pronunciado al respecto es Katherine Miranda, que en un inicio mostró su respaldo a la administración actual, pero que después se alejó del proyecto de izquierda progresista, figurando como una de las representantes que más se opone al Gobierno Petro. Justamente, en la sección Politiqueando de El Tiempo, la servidora pública reveló que la cantidad de problemas que ha identificado en el Gobierno han superado, incluso, los de la administración del expresidente Iván Duque Márquez.

“Claro que metían micos, y yo era oposición, yo metí cuatro mociones de censura, entre esas la de (Karen) Abudinen (exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), logramos tumbar una ministra, de todo. Pero los micos que metían eran contaditos (...). El Gobierno Petro son micos todos los días, angustias todos los días, no micos bobos, sino que de verdad afectan la vida de los ciudadanos. Entonces, ha sido muy difícil para mí este Gobierno”, afirmó la representante en entrevista con el medio citado.

Katherine Miranda aseguró que el Gobierno Petro suele tener “micos” la mayoría del tiempo - crédito Luisa González/Reuters

El trabajo de control político y de oposición a la gestión del presidente y sus funcionarios ha implicado, incluso, afectaciones en su salud. Según contó, ha tenido que pasar por varias cirugías, que han sido provocadas por afecciones derivadas del estrés. “He estado muy enferma”, dijo.

En su relato, recordó un episodio grave de salud que afrontó en medio del debate de la reforma política, a la que se oponía. “En ese momento fue gravísimo, porque yo subí mucho la voz y se me reventó una cuerda vocal y me tocó una operación. Luego, un mes sin hablar, no podía ni siquiera emitir un sonido por la garganta”, detalló.

Posteriormente, tuvo rosácea, que es una afección de la piel que implica el enrojecimiento de la misma, salpullido, dilatación de vasos sanguíneos y ardor. De acuerdo con su explicación, el problema inicial fue el estrés, que se tradujo en gastritis y en la inflamación de algunas partes del cuerpo. Posteriormente, derivó en rosácea.

El trabajo de Katherine Miranda en el Congreso de la República se ha centrado en impedir el avance de proyectos del Gobierno que considera inconvenientes para el país - crédito @MinSaludCol/X

Los altos niveles de estrés con los que lidia en el Congreso también afectaron sus ojos. Cuando se empezó a debatir la primera reforma a la salud del Gobierno, que se hundió en la Comisión Séptima del Senado en abril de 2024, tuvo constantes alergias en los ojos, por lo que, incluso, su visión se vio afectada. “Me generó una alergia tan terrible, que el ojo me empezó a expulsar el lente de contacto”, precisó.

Por eso, tuvo que ser sometida a una operación de urgencia en la que le pusieron un lente intraocular en un ojo y el otro fue intervenido quirúrgicamente con láser. “No ha sido fácil este Gobierno y lo he vivido en mi salud”, concluyó.

En la entrevista aprovechó para cuestionar otro de los proyectos más importantes de la administración Petro: la reforma laboral, que, al igual que la primera reforma a la salud, se hundió en la Comisión Séptima del Senado el 18 de marzo de 2025. De acuerdo con la congresista, la iniciativa no genera empleo ni reduce la informalidad en el país, sino que, más bien, provocaría la pérdida de por lo menos 500.000 empleos, según datos del Banco de la República.

Katherine Miranda aseguró que la reforma laboral del Gobierno Petro perjudica a las pequeñas y medianas empresas - crédito Luisa González/Reuters

Esto, debido a que las pequeñas y medianas empresas de Colombia, que constituyen la mayoría del cuerpo empresarial del país, no tendrían como asumir el incremento de los costos salariales que contempla el proyecto, por lo que tendrían que despedir a su personal para mantenerse a flote.