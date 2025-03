Así reaccionó Gloria Estefan al desempeño de su imitadora en ‘Yo me llamo’: “No lo puedo creer”

Durante un directo en sus redes sociales, Gloria Estefan dio sus impresiones sobre su imitadora en 'Yo me llamo' Marco Bello/REUTERS

Yo me llamo continúa su curso en la celebración de su temporada 10 y se mantiene como uno de los programas preferidos de los televidentes a nivel nacional. El formato de Caracol Televisión afronta la etapa de duelos de eliminación con 26 imitadores todavía en competencia.

A lo largo de las semanas, una de las imitadoras que más impacto tuvo entre los televidentes y el jurado compuesto por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, fue la encargada de interpretar a Gloria Estefan,

Semana tras semana, Marisabel Serna (que ya tuvo experiencia en formatos similares como sucedió en Yo Soy, de Chilevisión) consigue “erizar” a Amparo Grisales y despertar elogios de todo el jurado por lo idéntica que llega a ser su interpretación en escena.

'Gloria Estefan' sse perfila como una de las favoritas para llevarse 'Yo me llamo' - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

En su salida más reciente, la participante hasta se atrevió a realizar un cambio de look para su interpretación de El día que me quieras, volviendo a llevarse los elogios del jurado. Durante la última semana, la concursante se llevó una sorpresa cuando fue elogiada por la propia Gloria Estefan.

La intérprete de Conga y Mi tierra realizó un directo en sus redes sociales con motivo del estreno de Raíces, su primer sencillo en español en 18 años, grabado junto a su esposo Emilio Estefan.

Mientras interactuaba con sus seguidores y respondía inquietudes sobre su más reciente estreno, le preguntaron acerca del desempeño de su imitadora en Yo Me Llamo, a lo que la cantante respondió revelando que ya tenía conocimiento de su trabajo desde antes de que participara en el programa.

“¡Ay sí!, ¡La muchacha de Yo me llamo! No lo puedo creer, a veces me confundo yo misma de que no soy yo cantando. La conocí en Panamá hace unos años, en una boda, y es espectacular”, comentó emocionada.

La cubana, durante un directo, reveló que ya conocía a la persona que la encarna en el programa de imitación dede hace tiempo - crédito @Yomellamogloriaestefan/TikTok

Esto no pasó desapercibido para Marisabel Serna, la persona encargada de imitar cada noche en la televisión colombiana a la reconocida artista. En su cuenta de TikTok compartió con sus seguidores el fragmento en el que la verdadera Gloria habla de su trabajo de imitación.

“Que emoción ver a esta gran artista como lo es mi querida Gloria Estefan, mencionarme en su Live. Todo lo que se logra con amor, dedicación y constancia, llega a tocar corazones, así como he llegado hasta ella. Es emocionante recibir su apreciación”, escribió Serna al repostear el video de Gloria Estefan.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, y muchos usuarios destacaron este momento como una clara señal del potencial éxito de la participante de Yo Me Llamo, que se perfila como candidata a llevarse la décima temporada. “Si se llama Gloria, ojalá gane”, “Es la ganadora”, “Que orgullo que la propia Gloria te diga eso, felicidades”, “Con eso basta. Que te lo diga ella, considerate campeona” fueron algunos de los comentarios más destacados en la publicación.

Así suena “Raíces”, lo nuevo de Gloria Estefan

Mientras su imitadora sigue cosechando elogios en Yo me llamo (y hasta coqueteos como los de César Escola en algunos programas de la actual temporada), la cantante cubano-estadounidese vuelve a estar en boca del panorama musical con su nuevo sencillo, que rinde tributo a las tradiciones musicales que definieron su carrera que ya supera las cinco décadas.

Grabada en el estudio Crescent Moon de Miami, la canción combina salsa y otros ritmos tropicales, mientras que la letra hace las veces de metáfora de la vida y el amor. “Raíces expresa cómo el amor y la vida son como la siembra: lo que cultivas con fe, paciencia y entrega, tarde o temprano dará frutos. Nunca pierdas la oportunidad de sembrar cariño, porque en cada acto de amor florece la verdadera abundancia”, comentó la artista en un comunicado de prensa.