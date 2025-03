Aleska Génesis, la ex de Nicky Jam detenida tras salir de ‘La casa de los famosos’, aseguró que la amenazaron: “No he estado bien”

Aleska Génesis reapareció en redes sociales después de haber sido arrestada tras su salida de 'La casa de los famosos' - crédito @aleskagenesis / Instagram

La modelo venezolana Aleska Génesis, conocida por su participación en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars, habló finalmente sobre su detención en México el pasado 11 de marzo.

En un video publicado recientemente, la mujer expresó su temor y denunció haber sido víctima de un abuso de poder, señalando directamente a un individuo como responsable de su situación. Según informó, la detención ocurrió poco después de que Génesis fuera eliminada del programa.

“Sé que debería estar aquí hoy frente a ustedes, pero no estoy porque no quiera, sino porque tengo miedo”, afirmó. Además, Génesis describió su temor hacia un sistema judicial que, según ella, prioriza el dinero sobre la justicia, lo que ya habría resultado en la pérdida de su libertad en una ocasión anterior.

En su declaración, la modelo comenzó explicando que no ha podido presentarse públicamente en México debido al miedo que siente. “Tengo miedo de presentarme en un país en el que los que tienen el poder pueden hacer lo que les da la gana, miedo de un sistema en el dinero decide quién es el culpable, porque ya me arrebataron mi libertad dos veces por el mismo caso”, añadió.

En el video, Aleska Génesis señaló directamente a Francisco Javier Rodríguez Borgio, empresario mexicano y exnovio de su hermana, como el responsable de su arresto. Según la modelo, Rodríguez Borgio habría utilizado su influencia y recursos para manipular el sistema legal en su contra.

La ex de Nicky Jam asegura que fue víctima de abuso de autoridad y género - crédito @aleskagenesis / Instagram

“Esto que me está pasando no es casualidad, tiene nombre y apellido”, aseguró. Génesis explicó que el empresario estaría actuando por venganza, ya que no puede atacar directamente a su hermana. Génesis también recordó un incidente previo ocurrido hace un año, cuando fue arrestada al ingresar a México y pasó tiempo en prisión.

“Un hombre con poder y dinero que por venganza ha usado la ley como su arma para atacarnos, en Estados Unidos él no puede hacernos nada, pero en México sí, y como no puede tocar a mi hermana, me lo está haciendo a mí”, dijo la modelo.

Génesis incluso acusó a Rodríguez Borgio de ser un hombre acostumbrado a “jugar con la ley, acostumbrado a manipular el sistema y usas sus influencias para destruir a las mujeres que lo desafían, porque él cree que el dinero lo puede todo”, añadió la modelo.

La modelo insistió en su inocencia y en que estas acciones forman parte de un esquema de represalias en su contra. En su declaración, expresó su preocupación por la falta de garantías para su seguridad y su vida dentro del sistema judicial mexicano.

Aleska incluso confesó que hace un año, al intentar entrar a México fue arrestada y retenida en la cárcel de Santa Martha, quedando libre después de que un juez determinara su inocencia. “Me otorgaron libertad absoluta, pero reabrieron una orden de aprensión por el mismo caso sin pruebas y a base de puras mentiras”, asegura en el video.

La modelo venezolana asegura que con este proceso se ha sentido abuso de poder y abuso de género, pues además confesó que cuando fue detenida hace un año sintió miedo de ser desaparecida

“Fui víctima de un abuso de poder, de una estrategia fría y calculada para destruir mi imagen, mi estabilidad emocional, mi fuente de trabajo y lo más importante, mi fe”, puntualizó.