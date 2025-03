Petro denunció que las farmacéuticas han “duplicado” el precio de medicamentos: “Se han chupado los recursos públicos”

El presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno ha dispuesto de los recursos necesarios para garantizar la entrega de los medicamentos - crédito Juan Cano/Presidencia

La escasez de medicamentos en Colombia sigue siendo motivo de preocupación para los afiliados al sistema de salud, que han tenido problemas para continuar con sus tratamientos o que han tenido que recurrir a la compra de fármacos, en vista de que en los puntos de dispensación se les está negando la entrega de las medicinas. La situación es tal, que los pacientes se han quejado en medios de comunicación y redes sociales sobre el riesgo que supone para sus vidas la falta de acceso a los medicamentos.

Con respecto a la problemática, el presidente Gustavo Petro se pronunció, asegurando que la escasez no responde a un acto de negligencia por parte del Gobierno nacional en relación con la disposición de los recursos públicos para su adquisición. “No es porque nosotros el Gobierno no le haya pagado lo suficiente a unas empresas que llaman gestoras farmacéuticas”, precisó el primer mandatario en su visita el centro de salud Once de Noviembre en Los Patios, Norte de Santander, llevada a cabo el 20 de marzo de 2025.

De acuerdo con el jefe de Estado, entre tres o cuatro empresas se encargan de adquirir los medicamentos en los laboratorios nacionales y extranjeros, para luego distribuirlos a los ciudadanos que los requieren para sus tratamientos. Sin embargo, al parecer, no estarían cumpliendo con sus obligaciones, sino que, más bien, han estado al servicio de intereses propios. “Han recibido muchísimo más dinero del que deberían recibir y se han chupado buena parte de los recursos públicos de la salud”, explicó.

El presidente Gustavo Petro aseguró que las gestoras farmacéuticas han recibido más dinero del que deberían - crédito Colprensa

Aseguró que las investigaciones sobre su gestión han arrojado resultados alarmantes que evidenciarían presuntas irregularidades en el manejo de los recursos, orientadas al enriquecimiento. “Tenemos las pruebas de que, en promedio, estas gestoras farmacéuticas han duplicado el precio de los medicamentos que se podrían comprar a la mitad si se hiciera una compra en el extranjero o una compra directamente en el laboratorio nacional”, detalló.

Además, indicó que las empresas farmacéuticas han mantenido el monopolio sobre la compra y distribución de las medicinas en todo el territorio nacional, basándose en una ley. No obstante, dicha normativa no establece un número limitado de compañías encargadas de la gestión de los medicamentos en Colombia, sino que, más bien, permite la operación de cualquier gestor autorizado por el Ministerio de Salud.

El presidente Gustavo Petro aseguró que droguerías como Drogas La Rebaja, laboratorios y hospitales podrían encargarse de la entrega de medicamentos - crédito Colprensa

En consecuencia, el presidente aseguró que quiere que sean muchas, como Drogas La Rebaja, empresas extranjeras, los hospitales públicos o privados o, incluso, los mismos laboratorios que producen las medicinas en Colombia. De igual manera, afirmó que 4-72, la empresa oficial de correos de Colombia Servicios Postales Nacionales S.A.S., podría hacerse cargo de la distribución y entrega de medicamentos en el país, puesto que es “la mejor mensajería de Colombia”.

Asimismo, insistió en que para mejorar la crisis actual en el sistema de salud y en el acceso a los medicamentos es necesario que las entidades promotoras de salud (EPS) dejen de ser intermediarias en la administración de los recursos públicos y que ser conviertan en gestoras. Desde su perspectiva, las EPS no han desarrollado una labor acertada en el manejo del dinero: “No sirven para eso. No hacen reservas técnicas, no crean los mecanismos que el mundo ha obligado a que se cumplan en el caso de intermediarios financieros”.

En la reforma a la salud se propone que las EPS dejen de intervenir en la administración de los recursos de la salud - crédito Colprensa

La propuesta del cambio de rol de las EPS dentro de la red de prestación de servicios está comprendido en la reforma a la salud que se discute, por segunda vez, en el Congreso de la República. Por eso, el primer mandatario afirmó que las reformas deben empezarse a ejecutar, pese a que la iniciativa no ha sido aprobada.