María Fernanda Cabal arremetió contra Gustavo Petro, que la acusó de esclavista: “¿De qué dignidad habla?”

La senadora del Centro Democrático es una de las líderes de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa

Continúa el rifirrafe entre la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, y el jefe de Estado, Gustavo Petro. Y todo por el fuerte cruce de mensajes entre ambos a través de las redes sociales, como parte de las repercusiones mediáticas que generó la jornada del martes 18 de marzo de 2025, en la que el primer mandatario salió en defensa de su consulta popular.

La vallecaucana respondió a la más reciente ofensiva del presidente, que luego de sus ataques, indicó que la congresista de 61 años tendría un corte esclavista por oponerse a las dos grandes reformas en las que él tenía centradas sus esperanzas para la recta final de su administración: la reforma laboral, hundida por la Comisión Séptima del Senado, y la de la salud, que correría la misma suerte.

“Creen que estamos locos porque luchamos porque las mujeres sean tratadas con dignidad en los puestos de trabajo. Definitivamente, el esclavismo nunca ha abandonado sus almas”, expresó Petro en su perfil de X, respuesta a un post anterior de la senadora en la que se refería a su situación física y mental, a raíz de su polémico discurso en la Plaza de Bolívar de Bogotá, durante la jornada del Día Cívico.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro reaccionó a los señalamientos de la senadora María Fernanda Cabal - crédito @petrogustavo/X

Cabe destacar que, el comentario inicial de Cabal fue contundente, pues lo acusó de comprar apoyos a sus movilizaciones con recursos estatales. “Reunir a unos cuantos fanáticos a los que les dio buses, sonido y tarima para terminar desvariando, Petro debería hacerse revisar”, comentó la congresista, que además cuestionó el contenido de sus palabras, como la mención a la guerrilla del M-19.

María Fernanda Cabal se “sacudió” de los señalamientos de Gustavo Petro

Frente a estos señalamientos, Cabal volvió a encender sus redes sociales y le recordó al primer mandatario cuál es su concepto de dignidad. Con ello, relacionó fuertes escándalos que salpican su gestión, en especial a nivel personal, como lo ocurrido con Marelbys Meza, la empleada de la hoy canciller Laura Sarabia; y su furtivo encuentro en Ciudad de Panamá, al parecer a espaldas de su esposa, Verónica Alcocer.

Gustavo Petro confirmó una consulta ciudadana para decidir el futuro de sus reformas sociales, entre ellas la laboral - crédito Colprensa

A lo que se suma el despido de la vicepresidenta Francia Márquez del Ministerio de la Igualdad, pues le nombró a un nuevo titular de la cartera sin que se oficializara por parte de su despacho su salida. Un nuevo episodio de la manera en la que, según Cabal, no existiría lealtad del presidente con su círculo más cercano; el mismo que lo ayudó a llegar a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022.

“¿Luchan por tratar a las mujeres con dignidad? ¿Dice esto luego de las fotos en el centro histórico de Panamá? ¿Del polígrafo a Marelbys Meza? ¿De echar a Francia Márquez del Min Igualdad? ¿De qué dignidad habla?”, expresó la senadora: que se ha convertido en una de las más incisivas críticas del presidente, como quedó demostrado en la álgida interacción, en la que no dudó en lanzarle fuertes pullas.

Con este mensaje, la senadora María Fernanda Cabal expresó su respuesta al presidente Gustavo Petro - crédito @mariafdacabal/X

En ese orden de ideas, los enfrentamientos entre Cabal y Petro continúan, en medio del ambiente caldeado por la manera en que de parte del Ejecutivo, según denuncias ciudadanas, se estaría empleando millonarios recursos para movilizar a sus bases; en el inicio formal de la campaña no solo hacia la consulta popular en sí, sino los comicios al Congreso, en marzo de 2026, y la jornada electoral del 31 de mayo.

“Petro recójase. Colombia no es pobre porque los empresarios no quieran invertir, sino porque su gobierno genera incertidumbre, ahuyenta la inversión y destruye la confianza en el país. El desempleo no se soluciona con discursos incendiarios ni con más impuestos, sino con reglas claras, estabilidad jurídica y un modelo que fomente el emprendimiento”, agregó la senadora en esta pelea casada.