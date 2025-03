Andrés Pastrana exigirá rectificación a Gustavo Petro por vincularlo con ‘Papá Pitufo’: el expresidente reveló documento de la Fiscalía

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia - crédito Colprensa

Este jueves 20 de marzo de 2025, el expresidente Andrés Pastrana reveló un documento de la Fiscalía General de la Nación que deja en evidencia que él no tiene investigaciones relacionadas con Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, el ‘zar del contrabando’ en Colombia.

La publicación del expresidente conservador se debe a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, que lo vinculó con alias Papá Pitufo, motivo por el cual pedirá una rectificación al presidente Petro.

“El mitómano Gustavo Petro me acusó falsamente de proteger a su patrocinador, alias Papá Pitufo, y de estar investigado por ello por la Fiscalía, entidad que contradice de plano sus mentiras. Exijo rectificación”, indicó Pastrana.

Qué dice la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación, a través de un oficio fechado el 14 de marzo de 2025, respondió a la solicitud presentada por el abogado Julián Quintana Torres, quien había solicitado información sobre supuestos vínculos entre el expresidente Andrés Pastrana y Diego Marín, alias “papá pitufo”.

En su solicitud, Quintana pidió detalles sobre si existían versiones de testigos que afirmaran que Pastrana apoyó a Marín, así como información sobre procesos penales en su contra relacionados con dicho vínculo. Además, solicitó el número de noticia criminal y el despacho fiscal encargado de cualquier investigación en curso.

La Fiscalía, a través de su Secretaría Administrativa, informó que, tras consultar las bases de datos de la entidad y el sistema misional SPOA, no encontraron registros de conocimiento o investigaciones relacionadas con el expresidente Pastrana ante las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia. Esto implica que no hay información disponible sobre los hechos mencionados en la solicitud.

El oficio fue firmado por Angélica Mireya Vallejo Narváez, Secretaria Administrativa de las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, quien aclaró que no existen registros sobre los temas planteados en la petición.

Este pronunciamiento cierra temporalmente la solicitud, a la espera de cualquier nueva información o investigación relacionada con el caso.

Qué dijo Gustavo Petro

Durante su visita a Chicoral, Tolima, el presidente Gustavo Petro abordó el caso de Diego Marín, alias Papá Pitufo, y su relación con figuras de la política colombiana. En su intervención, el mandatario mencionó al expresidente Andrés Pastrana, señalándolo como colaborador de Marín, a quien calificó como el ‘zar de la corrupción’. Marín fue capturado en Portugal y se encuentra a la espera de su extradición a Colombia.

Frente a esta mención que hizo el primer mandatario, el expresidente Pastrana hizo una publicación en su cuenta de X en la que aseguró que no tenía ningún tipo de vínculo con Diego Marín. Y arremetió contra Petro diciendo “usted está untado de dineros ilícitos hasta la coronilla”.

“Qué me diga Andrés Pastrana si el señor Marín no lo menciona como su ayudante (…) en los procesos penales que han ocultado en la Fiscalía General de la Nación y que no lo han puesto preso porque es el amigo del poder, el mayor contrabandista en la historia de Colombia, pues así se destruye una industria y un país sin industria y agricultura es un país pobre”, comentó el presidente de la República sobre el expresidente Pastrana durante su discurso.

El expresidente Andrés Pastrana respondió a las declaraciones de Gustavo Petro acusándolo de estar involucrado con dinero ilícito y señalando que uno de sus financiadores habría sido Diego Marín, alias Papá Pitufo. Afirmó no tener ningún vínculo ni haberse reunido con Marín y exigió al presidente rendir cuentas ante el Congreso, la Corte y el país por su actuar.

“@petrogustavo: Ud está untado de dineros ilícitos hasta la coronilla. Comenzando por los de su aportante “el señor Diego Marín” (Pitufo para el hampa), con quien no he tenido vínculo alguno ni me reúno con él. Responda al Congreso, la Corte y el país por su indigno proceder”, escribió en respuesta el ex primer mandatario colombiano por medio de su cuenta de X.

Esta no es la primera vez que ocurre una disputa entre Gustavo Petro y Andrés Pastrana en redes sociales, ya que forma parte de un historial de enfrentamientos entre ambos líderes. Mientras el expresidente ha mantenido una postura crítica frente a la gestión del actual gobierno, Petro ha señalado reiteradamente a sus predecesores como responsables de la corrupción que ha afectado al país durante décadas.