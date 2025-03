Aida Victoria Merlano anunció su embarazo con emotivo video: las redes estallaron

- crédito @aidavictoriam/Instagram

Luego de meses de rumores, la creadora de contenido Aida Victoria Merlano confirmó que está embarazada. Lo hizo con un reel publicado en su cuenta de Instagram, titulado “¿Cómo eres tan fuerte?“.

Alternado con imágenes de noticieros con motivo del escape de su mamá, Aída Merlano, y la situación legal que atraviesa tras ser señalada como cómplice de su escape, para finalmente mostrar su “pancita de embarazada”.

“¿Cómo es que eres tan fuerte? pues a veces no se finge, se aguanta por instinto porque no queda de otra", inicia el video, con la voz en off de Aida Victoria.

“Sin importar a qué nos enfrentamos, siempre lo esperamos con la mejor cara. Mientras se nos permita llevar el maquillaje por fuera, cada quien verá qué pesar esconde por dentro. A la larga, fingiendo ser fuertes, nos hacemos. Y ante la pregunta de si el aguante vale la pena, sí sería la respuesta”, expresó, mientras las imágenes cambiaban para promocionar una marca de cosméticos.

“Porque la adversidad resulta convirtiéndose en el taller donde construimos a la mujer que vinimos a ser. Y a pesar de todo, siempre tendremos la mágica capacidad de crear esperanza en los senderos más adversos”. Con estas palabras, la creadora de contenido mostró su abdomen de embarazada y confirmó los rumores. En cuestión de minutos, se transformó en tendencia en las redes sociales.

Las reacciones al video no se hicieron esperar, y las manifestaciones de alegría por la noticia predominaron, extendiéndose al padre del bebé, Juan David Tejada, pero también para cargar contra Yina Calderón, pues fue una de las primeras en hablar del tema antes de que llegara la confirmación.

“Me encanta y me alegra un montón, llegó la bendición”, “Demasiado en un solo video: publicidad, reflexión y noticiononon”, “Felicitaciones mi Aida y al agropecuario también”, “Virgen del Carmen santísima, por fin un año que empiece bien como debe ser”, “Necesitamos que subas las reacción de tu marido”, “Y no fue cuando la Fiona [en referencia a Yina Calderón] dijo, fue cuando ella quería”, fueron algunas de las respuestas con mayor repercusión.

Posterior al anuncio, Aida Victoria reapareció en sus historias de Instagram, y nuevamente luciendo su abdomen, le extendió la pregunta a sus seguidores de si sería niño o niña.

Así iniciaron los rumores de embarazo de Aida Victoria Merlano

La huilense reveló en sus historias instantaneas que no tenía intenciones de seguir peleando con la barranquillera, pues según dijo "yo con las mamás no peleo" - crédito @rechismes/Instagram

Luego de un 2024 marcado por las peleas con Aida Victoria, la DJ y creadora de contenido Yina Calderón sorprendió al anunciar en sus redes sociales que había decidido dejar de pelear con la que definió como su “contrincante”, pero todavía más por la razón que expuso.

“Ustedes saben que yo con las mamás no peleo. No me gusta pelear con mujeres que ya son mamás, o que están recién paridas y eso, porque siento que pasan a otra etapa de la vida”, mencionó.

Luego, hizo la gran revelación: “Ya no voy a pelear más con Aida Merlano... ¡porque está embarazada! Se me fue un contrincante”.

Anticipándose a las preguntas de cómo era posible que supiera algo así, tomando en cuenta la distancia entre ambas creadoras de contenido, Yina no tardó en responder. “Ahora dirán ¿Y usted Sayabruja cómo sabe que está embarazada? Pues porque Sayabruja todo lo sabe”, sentenció.

Poco después, Epa Colombia hizo eco de la misma información y dijo: “Como bien sabes, Aida Merlano está embarazada, ella quería embarazarse de Westcol, pero como él es un niño irrespetuoso y no la valoró, se consiguió este otro hombre”, haciendo referencia a Juan David Tejada, y hasta diciendo que “estaba vomitando mucho”.

Epa Colombia afirmó que Aída Victoria Merlano sí está embarazada; dijo que tenía un video "espectacular" - @epa_colombia/Instagram

Días después, Merlano (que llevaba ausente varias semanas de redes sociales) reapareció con un video en el que lucía su abdomen esbelto y sin evidencias claras de estar embarazada. En su momento se especuló que Yina y Epa Colombia se equivocaron, pero hubo quienes afirmaron que eso no significaba que no estuviera embarazada.

La creadora de contenido publicó en sus redes sociales una grabación en medio de rumores de embarazo - crédito @aidavictoriam/Instagram

Lo cierto es que ahora con la confirmación del embarazo de Aida Victoria, todo indica que 2025 será su momento para mostrar en detalle lo que suceda con su gestación, y con la gran pregunta de si será niño o niña.