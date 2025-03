El Centro Democrático defendió al senador Alirio Barrera tras polémico trino de Gustavo Petro: “Demuestra su intolerancia”

Barrera inicialmente fue atacado por el representante Alfredo Mondragón - crédito Cortesía

El partido Centro Democrática se pronunció sobre el ataque que, vía X, lanzó el presidente Gustavo Petro contra Alirio Barrera, a quien le dedicó un duro comentario sobre “Pasaporte”, un caballo de Barrera muerto hace aproximadamente tres años.

“Su crítica desproporcionada y salida de tono no solo desdice de la dignidad que exige el cargo que ocupa, sino que también demuestra su intolerancia frente a quienes defienden el bienestar de los colombianos”, se expresa desde el partido que lidera Álvaro Uribe Vélez.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La agrupación política opositora defendió el actual político del senador Barrera y dijo que ello fue fundamental para archivar la reforma laboral, que desde ese partido se estima inconveniente: “El senador Alirio Barrera hizo honor a su apellido: fue un verdadero muro de contención contra sus nefastas reformas en la Comisión Séptima”.

Centro Democrático lanzó reclamos a Petro - crédito X

El Centro Democrático hizo un llamado al presidente Petro y al Gobierno en general para que el respeto prime por encima de las concepciones ideológicas.

“Exigimos respeto, tanto para el senador Alirio Barrera como para todos los legisladores que, con argumentos sólidos, votaron NO a su reforma laboral, una iniciativa que ponía en riesgo 700 mil empleos en el país. No aceptamos sus presiones en redes sociales. Le recordamos, además, que Colombia es un Estado de derecho, donde la separación de poderes no es un capricho, sino un pilar fundamental de nuestra democracia”, señalan.

Lo que dijo Petro del caballo de Alirio Barrera

Una vez se oficializó el archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado el representante Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) confrontó hostilmente al senador Alirio Barrera, del Centro Democrático.

La increpación estuvo cargada de insultos y señalamientos y, al ser captada en video, ha dado de qué hablar en redes sociales y en medios de comunicación.

Pasada la medianoche, en la madrugada del 19 de marzo, el presidente Petro compartió el video que tanto revuelo ha provocado pero no para criticar la agresión verbal de Mondragón, sino para arremeter contra Barrera.

Petro habló del caballo que se le murió a Alirio Barrera - crédito X

“Este congresista montó a caballo y entró al congreso. El caballo sintió tanta bestialidad encima que prefirió morirse”, escribió Petro en su cuenta de X.

Petro se refería a a la vez en en que en el Senado de la República hicieron un día para ir a trabajar con su mascota en septiembre de 2022. Mientras, en su mayoría, varios congresistas llevaron a sus perros, Barrera llegó con Pasaporte, un caballo que mandó traer de su finca. Cuando lo criticaron por ello dijo que el equino era su mascota.

Una polémica que comenzó con el ataque de Alfredo Mondragón

En las imágenes se puede escuchar a Mondragón reclamando: “¿Fuera los tiradores laborales del país? Es el Senado, hombre. ¿Y por qué mirás con cara de matón? ¿Qué mirás con esa cara de matón? ¿O creés que te van a seguir comiendo, pues, como que vos el Centro Democrático? Los van a derrotar en la clase obrera en la calle”.

El enfrentamiento no terminó allí. Mondragón continuó con insultos y fuertes acusaciones contra el partido opositor, llegando a decir: “Deja de traer caballos, trae razones, o ¿el cerebro no te da para eso? No, no, guapo, me da miedo estar al lado de usted. Centro Democrático, especialistas en masacrar laboralmente al pueblo colombiano. No habló nada este, no dice una palabra y viene aquí a intimidar. Cuando quiere un debate, pues cuando usted piense. ¿Y usted cuándo piensa? ¿Y usted cuándo piensa? ¿Usted cuándo piensa?”.

El hundimiento de la reforma laboral encendió los ánimos en el Congreso, pues Alfredo Mondragón y Alirio Barrera se enfrentaron en una tensa discusión - crédito redes sociales

Las reacciones no se hicieron esperar. Mondragón utilizó sus redes sociales para referirse al altercado y expresó en su cuenta de X: “Los del @CeDemocratico creen que la solución a todo es irse a puños. ¡No!, más bien cuando piensen les acepto un debate. NO LES TENEMOS MIEDO”. Su mensaje generó un gran debate en plataformas digitales, donde simpatizantes y opositores se pronunciaron sobre la discusión.