Petro celebró que la plaza de Bolívar y las calles del país se llenaran de manifestantes por la consulta popular: “El pueblo fue convocado”

El Gobierno centra su estrategia en la consulta popular, buscando que sea el pueblo quien decida sobre las reformas laboral y de salud - crédito Ovidio González/Presidencia

En una nueva jornada de marchas en todo el territorio nacional convocadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, el 18 de marzo de 2025, millones de colombianos salieron a las calles para apoyar la consulta popular, la nueva idea del Gobierno del cambio para conseguir la sanción de sus reformas sociales.

El primer mandatario utilizó sus redes sociales para sacar pecho por la movilización masiva en contra de las decisiones tomadas en el Congreso de la República, en especial, la Comisión Séptima del Senado que hundió la reforma laboral.

Así mismo, envió un mensaje a los legisladores que se oponen a su mandato a que presten atención a la opinión del pueblo colombiano. Además, dijo que tiene preparadas las preguntas para la consulta popular que serán debatidas en la Corporación, con el fin de determinar su aprobación.

El presidente de la República aseguró que el Congreso de la República no tiene interés en aprobar sus reformas porque se vendieron a los ricos - crédito @petrogustavo/X

“Plaza de Bolívar llena y la séptima repleta. El pueblo ha sido convocado, espero que los representantes del pueblo en el Congreso, cumplan su deber. Como ordena la constitución le corresponde al pueblo decidir”, escribió en su cuenta de X.

El gobernante de los colombianos también publicó varias fotos con mensajes alusivos a la lucha revolucionaria en las que mostró las marchas en ciudades como Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Tunja, Pasto, entre otras.

De igual manera, sostuvo que la consulta popular ya comenzó, enfatizando en que no permitirá que varios “traidores” eviten que el pueblo decida su futuro y el del país.

Gustavo Petro celebró las manifestaciones en todo el país - crédito @petrogustavo/X

“Bajó el pueblo Kankuamo de la Sierra. Esto no lo paran 4 traidores, el pueblo entra a decidir. Los que traicionan no vuelven a entrar, juramento que debe hacer el pueblo. Los que traicionan se van y no vuelven”, aseguró, haciendo referencia a los congresistas de la Comisión Séptima que hundieron la reforma laboral.

La reacción de Gustavo Petro tras conocer el hundimiento de la reforma laboral

El presidente Gustavo Petro explotó en sus plataformas digitales tras enterarse del hundimiento de la reforma laboral - crédito Fernando Vergara/AP

Una vez se hizo oficial la votación en la Comisión Séptima del Senado que hundió la reforma laboral, el presidente de la República, Gustavo Petro, compartió una foto en su cuenta de X en la que aparecían los ocho legisladores que no apoyaron el proyecto de ley.

En la imagen se muestra a los congresistas como presidiarios, junto con sus nombres y sus partidos políticos. Además, se ve cómo levantan unos carteles en los que se les acusaba de ser “enemigos de la reforma laboral” y otros con acusaciones de ser “masacradoras”.

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro enfatizó sus señalamientos a senadores que hundieron la reforma laboral - crédito @petrogustavo/X

Los políticos, que aparecen en las fotos, son: Alirio Barrera y Honorio Henríquez, del Centro Democrático; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Nadia Blel y Esperanza Andrade, del Partido Conservador; Lorena Ríos, de Colombia Justa, libres; Berenice Moreno, de la Alianza Social Independiente (ASI), y Ana Paola Agudelo, del Partido Mira.

Junto a ellos fue incluido Efraín Cepeda, presidente del Congreso, y con el que el primer mandatario ha tenido fuertes desencuentros, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. De hecho, Petro ha acusado a Cepeda de querer asumir el poder en su condición de titular del Legislativo. Con ello, se unió a los diferentes carteles con los que, según los mismos senadores, se ha criminalizado su ejercicio político y puesto en riesgo su vida, pues las repercusiones de lo dicho por el presidente son fuertes.

A los señalamientos de Petro se sumó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que, a su juicio, la votación de la ponencia negativa fue una manera de los congresistas de derecha de mostrar sus verdaderas intenciones con respecto al proyecto político del presidente Gustavo Petro, por lo que espera que con la consulta popular el país decida si acepta las iniciativas de la actual administración o no.

“Cuando radicaron una ponencia de archivo firmada por dos senadores que no eran ponentes, era porque nos estaban mostrando los dientes y pelando el cobre (...) Esto estaba cantado y por eso anunciamos desde antes de esta votación la consulta popular”, sostuvo luego de que se hundiera la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado.

Incluso, reveló que junto al Gobierno nacional, ya trabajan en las preguntas sobre el ámbito laboral a incluir en el mecanismo de participación ciudadana que está promoviendo el Estado colombiano.