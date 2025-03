“Así paguen mal”: Melissa Gate se unió a las mujeres de ‘La casa de los famosos’ con peculiares mensajes por el Día del Hombre

Con motivo del Día del Hombre, las mujeres se organizaron para hacer algo especial por los hombres de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

La octava semana de competencia en La casa de los famosos está en marcha. Emiro Navarro es el líder de la semana, y la placa de nominados actualmente tiene al Negro Salas, tras ser elegido por La Abuela cuando esta fue eliminada del reality show del Canal RCN.

En medio de roces entre algunas de las integrantes del equipo Fuego y las repercusiones que dejó la jornada de cine en la que los 14 participantes que siguen en competencia pudieron ver algunos de sus momentos más cómicos, tal y como los percibieron los televidentes; la producción decidió motivarlos a sumarse a la celebración del Día del Hombre, este miércoles 19 de marzo.

Aunque varias de las participantes no se sintieron cómodas con sumarse a la jornada del Día del Hombre, finalmente accedieron a homenajearlos, y se organizaron para prepararles las comidas del día.

De igual modo, organizaron una reunión en el comedor a la hora del desayuno, para pronunciar unas palabras dirigidas a los hombres de la casa, reconociendo su rol más allá de las diferencias entre ellos.

Las mujeres tomaron parte del día para felicitar a los hombres de la casa - crédito Canal RCN

Karina García tomó la palabra en primer lugar, y se mostró orgullosa de compartir esta fecha con ellos, expresando que eran el complemento perfecto de las mujeres.

“Quiero desearles un superfeliz Día del Hombre, gracias por existir, son maravillosos. Yo sí amo los hombres, me encantan los hombres, se merecen lo mejor del planeta y son nuestro complemento”, afirmó.

La actriz Norma Nivia fue la siguiente en tomar la palabra, y quiso dejar claro que el afecto hacia los hombres no era algo exclusivo de Karina. “Ustedes han sido parte muy importante de esta casa. Sin ustedes, esto obviamente no sería igual”, reconociendo que los hombres que siguen en competencia “han sido unos bacanes, se han portado bien, han sido unos caballeros. Así que de verdad, de parte de las mujeres, gracias por estar acá con nosotras y hacer los días más felices”.

En ese momento entró Melissa Gate, que aunque no dejó de reconocer sus malas experiencias con los hombres en el pasado, les deseó lo mejor en su día a los hombres de La casa de los famosos, a su particular manera.

“Me encantan los hombres. Por más mal que me vaya con ustedes, jamás me dejarán de gustar. Tengo un hijo, hombre, entonces por eso los valoro, los respeto, y siempre que estoy con uno de ustedes, trato de dar lo mejor de mí, así me paguen mal“, indicó.

Fiel a su costumbre, Melissa Gate volvió a dar de qué hablar con su discurso dirigido a los hombres en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

“Y quiero decir que no todos los hombres son iguales. Hay peores”, continuó, provocando las risas del resto de habitantes de la casa, para luego aclarar que era otra broma. “No todos los hombres son iguales. Hay unos que sí valen la pena y que definitivamente sí te demuestran que vale creer en ustedes. Entonces sigan así, dándola toda y enorgulleciendo a sus madres, a sus hermanas, a sus familias. Porque de verdad que muchas mujeres dependemos de ustedes. Los quiero mucho”, concluyó.

Lady Tabares afirmó que eran “el complemento perfecto” y recordó que también es madre de dos hijos, mientras que La Toxi Costeña dejó salir su lado más provocativo. “Como todo verdad, hay diferencias, pero no puedo negar que los hombres son deliciosos, que son ricos, que son bellos, atléticos”, expresó.

Yina Calderón aprovechó su discurso para felicitar a su padre delante de las cámaras por el Día del Hombre - crédito Canal RCN

La última en intervenir fue Yina Calderón, que decidió hacerle una seria declaración a los hombres de la casa. Inicialmente, felicitó delante de las cámaras a su padre por su día, y luego le dijo a los participantes:

“Quiero recordarles y que se recuerden a sí mismos a que vinieron a este programa, ¿Cuál fue la meta la que vinieron? ¿Qué es lo que quieren alcanzar? Y de verdad que sus mamás, sus esposas, sus hijas tienen grandes hombres en la casa, cada uno con sus defectos. Y aunque tengo roces con varios, yo sí quiero recordarles hoy que son muy importante para este juego, para este programa y que juegan un papel fundamental. Feliz día”, expresó.