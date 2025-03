Yina Calderón habría empezado a distanciarse de Karina García en ‘La casa de los famosos’: “No confío en ella para hacer estrategias”

La grabación se habría producido cuando La Abuela todavía estaba en competencia y las redes sociales reaccionan - crédito @letengoelchisme/IG

Yina Calderón y Karina García han consolidado una amistad en la competencia de La casa de los famosos Colombia 2, siendo dos de las principales contendoras de Melissa Gate.

Aunque la modelo paisa y la empresaria están de acuerdo en muchas situaciones dentro de la casa estudio, incluso llegando al punto de irse de frente contra Melissa, las cosas estarían a punto de dar un giro entre las dos figuras del mundo digital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Internautas critican la supuesta deslealtad de Karina hacia Yina, tras ayudarla a conseguir votos para evitar su eliminación

Recientemente, se viralizó una publicación en la que se escucha la voz de la empresaria de fajas expresando su preocupación sobre el comportamiento de la modelo paisa. De acuerdo con la grabación, Calderón estaría desconfiando de García para hacer crecer sus estrategias en competencia.

“Con ella no contamos, porque ella va a estar allá, acá, allá, acá... Me cae muy bien, pero ya, ¿para qué le decimos a Kari cuál es la vuelta si después va a decir que la estamos manipulando como a La Jesuu? No confío en ella para hacer estrategias”, se escucha decir a Yina a La Toxi costeña y Lady Tabares.

La paisa ha utilizado el reality para compartir aspectos de su vida personal y profesional, generando tanto apoyo como críticas en las redes sociales - crédito cortesía del Canal RCN

Las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer, en los que mencionan que la antioqueña es conveniente y se ha venido haciendo la víctima desde hace algunos días: “Es muy verdad, Karina siempre anda de víctima”; “debería decirle las cosas de frente y no estar haciendo complot con las Fuego”, entre otros.

Qué dijo Ornella Sierra sobre Karina García

Esto mismo no opina la influencer Ornella Sierra, quien se despachó en elogios hacia Karina García después de analizar el juego de la paisa, generando polémica.

De acuerdo con la reciente publicación de Ornella en sus redes sociales, la polémica modelo paisa le parece una de las mujeres más espectaculares de la competencia y agregó que tiene un cuerpo envidiable. Pero esto no fue lo único que destacó de García, recordada por revelar que una de sus exparejas le entregó una tarjeta de crédito con cupo ilimitado de la que consumía la suma de 70 millones de pesos.

“Tiene una personalidad que es muy chévere, muy picante. Es como esa amiga que todos creemos que es así creída… De su participación en el reality, es polémica y siento que nadie se esperaba eso”, aseguró la joven conocida también como la Barbie costeña, recalcando que ella también se llevó una sorpresa al verla avanzando en la competencia.

Pelea entre Lady Tabares y Karina García

Karina García declaró sentirse incómoda con Lady Tabares en los últimos días - crédito @helmencampos_/X

A pesar de que la relación entre Karina García y Lady Tabares iba viento en popa, tras la eliminación de La Abuela las cosas parecen haber dado un giro entre las dos mujeres. Estro quedó evidenciado en una reciente publicación que circuló en redes donde se observa que la vendedora de rosas ignoró completamente a la modelo paisa.

De acuerdo con la actriz, García intenta siempre “ser el centro de atención”, que agregó: “Ella se enojó porque yo le dije ‘es que estás en la cocina y es normal que yo los vaya haciendo’. Ahí mismo arrancó y me dejó con la palabra en la boca. Así no es, pero de pronto tú no entiendes mi posición”.

Lady Tabares destacó con comentarios hacia Karina García que rompieron la calma en la convivencia - crédito Canal RCN

Por su parte, Karina aseguró que la personalidad de Lady es un poco compleja de entender: “Yo no quiero pelear con nadie y esa pelada es muy rara conmigo. Yo soy linda con ella, pero, no sé, de un momento a otro me empieza a gritar y es extraña, tanto que Yina le tuvo que decir ... Entonces yo le estaba diciendo al ‘jefe’ que quiero seguir con la sección (junto a Lady), pero sin incomodarme”, puntualizó Karina.