Olmedo López pidió perdón a los colombianos, una vez más, por actos de corrupción en la Ungrd

El sindicado por el escándalo de contratación de la Ungrd se pronunció tras ser imputado con nuevos cargos por la Fiscalía - crédito @UltimaHoraCR/X

Mientras continúa el juicio contra Olmedo López, exdirector de la Unidad de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd), y Sneyder Pinilla, ex subdirector de Manejo de Riesgo de la misma entidad, el caso tomó un nuevo giro cuando ambos fueron imputados con nuevos cargos.

Los exfuncionarios, que ya estuvieron involucrados en los sobrecostos de los carrotanques destinados a La Guajira, ahora fueron imputados por cargos relacionados con el desvío de recursos destinados a la atención de la emergencia invernal en los municipios de Cotorra, Saravena y el Carmen de Bolívar, en 2022. Los proyectos en cuestión alcanzaban los $90.000 millones.

Tras recibir la imputación de cargos, Olmedo tomó la palabra durante la audiencia y pidió perdón al país por sus actos.

Durante la audiencia celebrada el martes 18 de marzo, el exfuncionario se pronunció tras ser imputado con nuevos cargos de corrupción al interior de la Ungrd - crédito Colprensa

”En el marco de una oferta de preacuerdo o principio de oportunidad, he hablado con la verdad, he entregado pruebas, entre ellas mi libreta de apuntes y mis celulares. Y en el marco de las negociaciones viene la reparación. A todos los colombianos y a Dios mi compromiso de no repetición”, manifestó.

Olmedo se pronunció posteriormente sobre la reacción a nivel nacional alrededor del escándalo de los carrotanques, y dijo: “Sé que este caso genera divisiones en Colombia entre los que juzgan y los que oran. A los que juzgan los entiendo y a quienes oran les agradezco y les pido doble oración, ayuno y vigilia, no solamente por mi familia y por mí. Háganlo por todos los que sienten que sus vidas corren peligro”.

El exfuncionario manifestó posteriormente que su colaboración con la justicia en este caso ”es de gran alivio". “La verdad no es siempre el camino más seguro. Desde que decidí colaborar con la justicia, ruego por la protección permanente de mi vida”, añadió. Expresó que con cada revelación “el riesgo de mi familia y el mío aumenta”, remarcando que “nunca he pensado en suicidarme”.

“Ruego a Dios poder superar este momento y poder disfrutar en libertad con los míos”, finalizó.

En cuanto al otro sindicado, Sneyder Pinilla, señaló que se encuentra negociando con el ente acusador un principio de oportunidad, motivo por el cual rechazó todos los cargos que le fueron imputados.

Sneyder Pinilla se acogió al principio de oportunidad tras buscar un acuerdo con la Fiscalía, negando esta nueva imputación de cargos - crédito Colprensa

El plan de pagos que propuso Olmedo López para devolver el dinero del escándalo de corrupción en la Ungrd

Olmedo López anunció plan de reducción de pena y devolución de fondos con la Fiscalía General - crédito Colprensa

Días atrás, en la resolución del caso de los sobrecostos en los carrotanques destinados a La Guajira, el exdirector presentó ante el juez y la Fiscalía un plan de pagos para devolver los recursos públicos que admitió haber sustraído.

Dicha propuesta se formalizó en el preacuerdo con el ente acusador, y si bien debía ser legalizado el pasado viernes 14 de marzo, finalnente fue postergado hasta el 16 de mayo a petición de la defensa de Olmedo.

El documento del preacuerdo, difundido por Blu Radio, revela que López ya reintegró hasta 362 millones de pesos mediante dos consignaciones realizadas en enero y marzo de 2025. No obstante, aún tiene pendiente retribuir una suma equivalente, que se cubrirá con la entrega de bienes inmuebles y pagos escalonados.

Para garantizar el cumplimiento del plan de devolución, Olmedo respladó su compromiso con un pagaré en blanco, sustentado por una propiedad ubicada en Itagüi, Antioquia, avaluada en 687 millones de pesos. Dicha cifra supera los 362 millones de pesos que todavía tiene pendientes por restituir, lo que le brinda un margen de seguridad en caso de incumplimiento.

Según el citado medio, el plan de pagos estipulado en el acuerdo con la Fiscalía es el siguiente:

7 de septiembre de 2025: $120.000.000.

7 de marzo de 2026: $120.000.000.

7 de septiembre de 2026: $122.000.000.

Cabe recordar que, el preacuerdo anunciado oficialmente el 18 de noviembre de 2024 (previo a la segunda imputación de cargos de este 18 de marzo), establece que López aceptará los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir. Como resultado, cumplirá una condena de 85,4 meses de prisión (siete años y un mes) y deberá devolver el total de 724 millones de pesos.