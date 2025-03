Fiscalía imputó nuevo delito a Olmedo López y a Sneyder Pinilla por otros hechos de corrupción en la Ungrd

Sneyder Pinilla y a Olmedo López acordaron un principio de oportunidad con la Fiscalía por hechos de corrupción en la Ungrd relacionados con la compra de carrotanques para La Guajira - crédito Ungrd - Colprensa

Nuevos hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) implicaron la imputación de un nuevo delito en contra del exdirector de la entidad Olmedo López y del ex subdirector de Manejo de Desastres Sneyder Pinilla. En la audiencia que se llevó a cabo el 18 de marzo de 2025, los procesados, que ya enfrentan procesos penales por actos de corrupción en los que incurrieron dentro de la entidad, fueron señalados de haber cometido irregularidades en la gestión de contratos de emergencia invernal.

Los exfuncionarios habrían estado involucrados en el redireccionamiento de contratos de obras y de horas de maquinaria amarilla que se requerían para la atención de emergencias por temporada de lluvias en los municipios de Cotorra (Sucre), Saravena (Arauca), Riohacha (La Guajira) y Carmen de Bolívar (Bolívar). Los proyectos en cuestión alcanzaban los $90.000 millones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Los exfuncionarios se reunieron con altos funcionarios del Gobierno nacional para redireccionar contratos - crédito Ungrd

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el exdirector y el exsubdirector llevaron a cabo reuniones con funcionarios de dos ministerios y con sus asesores, así como con un enlace de la Presidencia de la República y con contratistas y congresistas, para cuadrar a su conveniencia los procesos contractuales, cuyo valor era:

Contrato para atención de emergencias para Cotorra, por $44.522 millones.

Contrato para atención de emergencias para Carmen de Bolívar, por $12.356 millones.

Contrato para atención de emergencias para Saravena, por $32.559 millones.

Según la fiscal del caso, Olmedo López hizo seguimiento al trámite de los proyectos contractuales (que ya habían sido redireccionados a personas naturales y jurídicas específicas) dirigidos a Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena por medio de Sneyder Pinilla. Fue así como el exdirector supo que los valores de los contratos habían aumentado.

La Fiscalía aseguró que Olmedo López hizo seguimiento a contratos redireccionados por medio de Sneyder Pinilla - crédito Fiscalía General de la Nación

Adicionalmente, habrían redireccionado otro contrato de $2.125 millones, que supuestamente sería utilizado para alquilar 7.500 horas de maquinaria amarilla en Riohacha y otro contrato para atender inundaciones que se generaron en Sahagún (Córdoba), cuyo valor fue de $28.146 millones.

“Se interesaron indebidamente en el proyecto gestionado al interior de la Unidad, cuyo objeto consistió en obras de protección y ampliación de canales para mitigar inundaciones en zonas urbanas del municipio de Sahagún, departamento de Córdoba. Dado que el ´proyecto estaba asignado a la Subdirección de Reducción, ustedes Olmedo López y Sneyder Pinilla acordaron redireccionarlo a la Subdirección de Manejo con el propósito de gestionarlo como una obra de emergencia a través de una contratación expedita”, precisó la fiscal del caso en la audiencia.

La Fiscalía aseguró que los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla gestionaron la asignación de un contrato para que quedara en manos de la Subdirección de Manejo - crédito Fiscalía General de la Nación

Tras la recaudación y presentación de nuevos elementos materiales probatorios, el ente acusador imputó nuevos cargos en contra de los procesados, por el delito de interés indebido en celebración de contratos. No obstante, ni López ni Pinilla se allanaron a los cargos.

Al no aceptar los cargos, el exdirector de Olmedo López recordó que ha hablado “con la verdad” frente al caso de corrupción de la Ungrd que lo puso en la mira de las autoridades: la compra irregular de 40 carrotanques para La Guajira. Aseguró que desde el primer momento buscó hacerse responsable de sus acciones y prometió no repetir actos de corrupción.

“Por esos hechos, y por los sucedidos, desde aquí pido perdón a Dios, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a las comunidades wayú y al pueblo colombiano. Estoy profundamente arrepentido y desde los primeros momentos le solicité a la Fiscalía General de la Nación me pudiera escuchar en el marco de una oferta de preacuerdo con principio de oportunidad (…). Respecto a su pregunta, no me allano. Muchas gracias”, indicó el exfuncionario en la audiencia de imputación de cargos.