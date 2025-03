El senador Miguel Ángel Pinto arremetió contra el ministro de Trabajo durante debate de la reforma laboral: “Fue vergonzoso, así se ría, atacar a nuestras mujeres”

Antonio Sanguino y Miguel Ángel Pinto, volvieron a discutir. En esta oportunidad fue durante el debate de la reforma laboral - crédito Juan Páez/Colprensa y Colprensa

Este martes 18 de marzo, en medio de un ambiente tenso por la movilización convocada por el Gobierno Nacional, comenzó el debate en la Comisión Séptima del Senado sobre la reforma laboral.

A las 10:10 de la mañana, arrancó la discusión en su tercer debate, donde el proyecto enfrenta una oposición de ocho senadores, que apoya su archiuvo, de un total de 14 senadores.

Durante la discusión de la iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro, el senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto tuvo una discusión con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por sus comentarios hacia las mujeres de la Comisión Séptima, por decir “quién sabe las senadoras qué tinto se tomaron”.

Pinto calificó sus palabras como “vergonzosas” y exigió una disculpa. “Fue vergonzoso así se ría, atacar a nuestras mujeres”, aseveró.

El senador Miguel Ángel Pinto expresó su rechazo a las declaraciones del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificándolas de “paradójicas”.

Pinto destacó que resulta inaceptable que el ministro, en medios de comunicación, haya dicho “quién sabe las senadoras qué clase de tinto se tomaron para que hayan firmado esta ponencia”. Para Pinto, estos comentarios fueron un claro “irrespeto con nuestras mujeres de esta comisión”.

Miguel Ángel Pinto arremetió en contra del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino - crédito Senado YouTube

Pinto continuó señalando que, aunque todos los congresistas han sido objeto de agresiones, lo más importante para él era defender “la dignidad de nuestras mujeres”.

Con vehemencia, el senador concluyó su intervención afirmando que “fue vergonzoso, señor ministro, así se ría, atacar a nuestras mujeres”, subrayando su indignación frente a los comentarios de Sanguino.

También comentó lo siguiente: “Aquí nos sentimos honrados de ellas. Ustedes ya han escuchado a algunas, son mayoría mujeres. Esta comisión ha sido única, ha sido presidida por mujeres durante todo este período. Mujeres que han estudiado durante 4 meses este proyecto”.

Y agregó que: “Yo no uso sombrero, senador Alirio, si no se lo pediría para quitármelo ante ellas porque las respeto por su estudio, por su entereza, por su dedicación en este propósito, y yo no voy a permitir acá que le falten el respeto a nuestras mujeres, ni de la comisión, ni de la plenaria, ni de nuestro país”.

El senador Miguel Ángel Pinto aprovechó la ocasión para dirigirse directamente al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, exigiéndole una disculpa por los comentarios hacia las mujeres de la Comisión Séptima. “Ya que está usted acá, ministro, debería aprovechar y pedirle excusas a las mujeres en nombre del gobierno por ese ataque que se ha hecho contra ellas”, indicó Pinto.

Por otro lado, durante la discusión de la reforma laboral en la Comisión Séptima, también la senadora Ana Paola Agudelo, perteneciente al partido MIRA, acusó al presidente Gustavo Petro de hostigarla a través de sus mensajes en redes sociales. Según Agudelo, este hostigamiento responde a una persecución que ha enfrentado debido a sus diferencias religiosas con el mandatario, lo que la ha puesto en el centro de una polémica.

En ese sentido, la senadora Berenice Bedoya, del partido Alianza Social Independiente (ASI), reafirmó su compromiso con sus convicciones, a pesar de haber sido hospitalizada recientemente tras recibir “amenazas y una ola de ataques violentos” dirigidos hacia quienes apoyan la ponencia negativa. La información fue confirmada por su compañero de partido, el senador Honorio Henríquez del Centro Democrático. Bedoya reafirmó que no cederá ante la intimidación, los ataques y las calumnias que, según indicó, han sido orquestadas desde el mismo Gobierno.

Gustavo Petro cuestionó a la senadora Berenice Bedoya - crédito @petrogustavo

Y es que, anteriormente, el presidente Gustavo Petro acusó a la congresista de actuar bajo presiones, señalándola de traicionar al pueblo. “Actúas bajo presiones, Berenice, y de las peores, de las que vienen de los poderosos del dinero. Traicionaste a tu pueblo, a la gente humilde. No hay perdón para el que ataca al humilde con las garras de la codicia. De entre los emancipadores y los esclavistas, preferiste el bando de la oscuridad esclavista, atropelladora de los seres humildes”, expresó el mandatario.