Dani Duke se pronunció sobre a la actitud que tomó La Liendra en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Lloré, me parte el alma”

El cafetero se ha mostrado más triste de lo normal tras su regreso a la casa estudio - crédito @emfuror/IG

Mauricio Gómez, conocido en el mundo del entretenimiento digital como La Liendra, es uno de los participantes que continúan en competencia en La casa de los famosos Colombia. El cafetero se llevó una sorpresa en la pasada gala de eliminación, cuando se enteró del bajo porcentaje de apoyo que tuvo para volver al reality.

Al enterarse de que se salvaba con un poco más del 6% de los votos del público, el creador de contenido no pudo contener las lágrimas e incluso, agradeció a los seguidores del formato con una frase que dejó a más de uno pensando: “Yo ya me quería ir, prefiero irme a entrar con ese puntaje, es que la gente no sabe lo importante que son los números aquí”, dijo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La Liendra aseguró sentirse avergonzado del bajo puntaje que obtuvo en la séptima eliminación de 'La casa de los famosos Colombia 2025' pese a que se salvó - crédito @canalrcn/Instagram

Al ver lo afectado que se encontraba el influenciador, su novia Dani Duke volvió a pronunciarse a través de sus historias de Instagram expresando la preocupación que le genera el hecho de que incluso, el cafetero no esté probando bocado alguno.

Mientras la maquilladora veía la transmisión del 24/7, mencionó que tuvo una conversación con la pantalla del televisor, esperando que su novio la escuchara a través de sus pensamientos, y dijo que: “Ojalá él entendiera que yo lo amo tal cual es, con sus defectos y virtudes, no lo cambiaría por nada del mundo. Ese es el juego, esa es la vida (...) es duro para uno afuera verlo triste, me parte el alma y el corazón, yo quisiera abrazarlo, pero no puedo”.

La Liendra quedó aburrido con el poco apoyo que tuvo en la eliminación de 'La casa de los famosos Colombia 2025', fue el último en regresar - crédito cortesía Canal RCN

Por otro lado, la influencer también confesó que en horas de la mañana, al ver el estado de ánimo de su novio y el desgano que siente, no logró contener las lágrimas por la tristeza que le produce verlo así y no poder hacer nada para consolarlo. Agregó que Gómez está llevando el juego a su manera, queriendo siempre mostrar cosas buenas lo que provoca que sea juzgado por quienes lo rodean.

“Él es el ser humano que yo más amo en el planeta Tierra, el amor que yo siento por él es tan grande, que me duelen los huesitos, yo lo siento en cada partícula de mi ser, obviamente a uno le da duro. Ya sabíamos que esto iba a pasar, después de la experiencia que vivimos con La Segura el año pasado, una montaña rusa de emociones” agregó la paisa.

La falta de talento para el canto de La Liendra desesperó a "el Jefe" en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Finalmente, la creadora de contenido no dudó en agradecerles a sus seguidores el apoyo que le han brindado a La Liendra en su paso por la competencia: “La gente que lo ama, yo los amo a ustedes el triple, siete veces más, gracias por amarlo, entenderlo, perdonarlo y entender que no es perfecto, sino que es humano igual que nosotros”.

Los comentarios de los seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente se pronunciaron con las declaraciones de Duke con mensajes como: “Ahora están jugando con la estrategia de dar pesar, qué es eso Daniela”; “por fin hay paz, esos lavaplatos aburren”; “entró en un reality, su estabilidad emocional no debería depender de los números, es un juego”, entre otros.

Qué más dijo La Liendra después de ser salvado

La Liendra señaló que el incremento del precio de la comida vegana se va a transformar en un problema futuro en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Minutos después de haber sido salvado por una pequeña parte de los seguidores del programa, el paisa lamentó lo ocurrido y dijo:

“La vergüenza que siento con mi novia, si yo estoy así acá, yo sé que ella debe estar allá supergolpeada. Ustedes saben lo que se debió mover mi novia allá afuera para que yo llegara a ese seis por ciento, ella no la debe estar pasando nada bien. Estoy triste por ella, por mi familia, por mi equipo de trabajo, pensé que lo estaba haciendo bien”, aseguró el creador de contenido haciendo referencia a la campaña que Dani Duke, su pareja sentimental hizo afuera para conseguir votos a su favor.