Álvaro Uribe aseguró estar “condenado” por Eduardo Montealegre e Iván Cepeda; la juez del caso tuvo que intervenir: “Usted es inocente”

En la audiencia de este martes 18 de marzo de 2025, el expresidente Uribe aseguró que, para las víctimas, él ya está condenado - crédito audiencia Uribe

Este martes 18 de marzo de 2025 se reanudó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.

Para esta jornada, Hilda Niño Farfán, exfiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, declaró en el juicio, dando inicio al “episodio 3″ del proceso contra el exmandatario.

Al inició la audiencia, la juez del caso, Sandra Liliana Heredia, tuvo que llamar nuevamente la atención, debido a que Álvaro Uribe se presentó como condenado, porque según el expresidente, Eduardo Montealegre, exfiscal General de la Nación, Iván Cepeda, senador de la República y “compañía” ya lo consideran así.

“Álvaro Uribe Vélez, condenado por el señor Montealegre Cepeda y compañía”, señaló Uribe. En su cuenta de X, el expresidente también publicó su presentación en la audiencia de este martes 18 de marzo.

Pronunciamiento de Álvaro Uribe - crédito @AlvaroUribeVel/X

Frente a esa afirmación, la juez 44 intervino, asegurando que todos se deben referir como presuntas víctimas, mientras que Álvaro Uribe tiene su presunción de inocencia.

“Para respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, siempre nos referimos a presuntas víctimas, como lo ha hecho el despacho en todas las actuaciones, pues, uno de los derechos que tiene el señor procesado es la presunción de inocencia, que hasta este momento no ha sido derruida”, señaló Heredia.

Heredia también manifestó que Eduardo Montealegre ni Iván Cepeda tienen la capacidad de condenarlo, sino que es ella la que tomará la decisión, razón por la cual precisó que Álvaro Uribe será inocente hasta el final del proceso en su contra.

“Señor Uribe, su situación jurídica no va a ser resuelta ni por el doctor Montealegre ni por el doctor Cepeda ni por quienes lo tildan como condenado, sino que está en manos de una funcionaria pública que, en este evento, me correspondió adelantar su proceso y que estoy alejada completamente de cualquier interés de que se le denomine de esa manera. Usted, como se lo he indicado en todas las audiencias, es inocente y así lo será hasta el final del proceso”, aseveró.

El Juzgado 44 Penal de Bogotá, a cargo de la jueza Sandra Liliana Heredia, reaccionó a la presentación del expresidente Álvaro Uribe - crédito captura de pantalla audiencia CSJ

En respuesta a la juez Sandra Liliana Heredia, el expresidente Uribe explicó que su manifestación se dio como señal de “respeto a la justicia”.

La reacción de Álvaro Uribe se dio después de que Eduardo Montealegre se presentara como “víctima de los delitos de fraude procesal, soborno a testigos, por los cuales fue acusado Álvaro Uribe Vélez”.

Este suceso se suma a lo sucedido el lunes 17 de marzo, debido a que también se vivió un momento de tensión luego de que el exfiscal General de la Nación se presentara en el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá como “victima” del caso.

Luego de las declaraciones del exparamilitar Salvatore Mancuso, que no duraron más de una hora en el recinto, Montealegre se presentó como “víctima de los delitos de fraude procesal y soborno, por los cuales fue acusado”, palabras que motivaron a la defensa de Álvaro Uribe, representada este lunes por el abogado Jaime Lombana, a interrumpir al exfiscal.

La defensa del expresidente Álvaro Uribe objetó por la presentación de Eduardo Montealegre, exfiscal General de la Nación - crédito audiencia Uribe

“¡Objeción, su señoría! Habíamos quedado en que había que respetar la dignidad de la persona acusada y ya es reiterativa en esa falta a una garantía constitucional y humana, a unos tratados internacionales. No puede admitirse en un proceso este tipo de ofensas reiterativas en contra de una persona sobre la cual están vigentes garantías constitucionales”, aseveró Lombana.

Sin embargo, la jueza 44, Sandra Liliana Heredia, interrumpió a la defensa del expresidente Uribe, diciendo que Montealegre se habría presentado como “presunta víctima”, pese a que no ocurrió de esa forma.

“Doctor Lombana, yo no sé si no escuchó bien, pero el señor Montealegre fue muy claro al decir: ‘Soy presunta víctima’, por lo que fue acusado el señor Álvaro Uribe Vélez. En ningún momento dijo que lo hubiera cometido ni otras circunstancias. De otra manera, le hubiera llamado la atención. Pero fue acusado, y esa es una realidad”, dijo Heredia.

Mientras la juez Sandra Liliana Heredia se encontraba respondiéndole al abogado Jaime Lombana, el expresidente Uribe, que se conectó al juicio, movía la cabeza y dejó ver su asombro frente a lo que estaba sucediendo.