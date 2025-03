Abelardo de La Espriella arremetió contra Armando Benedetti por decir que es inconstitucional que Álvaro Uribe sea vicepresidente: “El politiquero más grande que tiene Colombia”

Abelardo de La Espriella volvió a defender la idea de que Álvaro Uribe puede lanzarse de vicepresidente en las próximas elecciones - crédito @delaespriella_style/IG y Juan Diego Cano/Presidencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, una de las figuras más relevantes dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro, realizó un análisis sobre el panorama electoral de 2026. Durante su participación en la sección de El debate, de la revista Semana, el alto funcionario expuso su visión sobre las elecciones legislativas y presidenciales.

En este espacio, el jefe de la cartera se refirió a la propuesta planteada por varias personas, relacionada con la posibilidad de que Álvaro Uribe se postule como vicepresidente en las próximas elecciones presidenciales, y comentó que sería “inconstitucional”.

Uno de los impulsores de esta propuesta, el abogado Abelardo de La Espriella, al conocer las declaraciones del funcionario del Gobierno Petro, dedicó una publicación en su cuenta de X para responderle y lanzar fuertes críticas. “Ahora posa de abogado constitucionalista”, dijo en su mensaje.

Benedetti respondió tajante en el espacio antes mencionado sobre la propuesta, afirmando que “eso es inconstitucional”. A lo anterior agregó que “ojalá lo pudiera ser, porque, a diferencia de la oposición con Petro, que no le gusta que pase nada, sino que todo se quede quieto y que no se haga política, que no se hagan movilizaciones y que no se haga votación. A mí me gustaría que el presidente Uribe esté en el sitio donde más pueda impulsar sus propias ideas”.

El funcionario público reiteró que la propuesta es “inconstitucional”, pues según la Constitución, el vicepresidente debe tener la capacidad de asumir la presidencia en caso de que sea necesario, por ejemplo, en situaciones de muerte o incapacidad del presidente. “El vicepresidente tiene que tener la misma cualidad para asumir la presidencia en caso de que le toque”, argumentó el ministro, aclarando que Uribe estaría inhabilitado para asumir dicho cargo debido a que ya fue presidente en dos ocasiones.

A pesar de esto, Benedetti expresó su admiración por la manera en que el expresidente Uribe está llevando a cabo su labor política. “Me gusta cómo está haciendo política el presidente Uribe, cómo ha vuelto a salir a las calles, cómo está impulsando a la gente joven dentro de su partido”, señaló.

En respuesta a las palabras de Benedetti, Abelardo De La Espriella, quien ha propuesto que Uribe sea vicepresidente, lanzó fuertes críticas hacia el ministro del Interior. De La Espriella cuestionó la trayectoria de Benedetti, destacando su formación en comunicación social y periodismo y criticando su carrera política, señalando investigaciones en su contra y su constante cambio de partido. Además, cuestionó su posición al tratar temas de inhabilidades e incompatibilidades, acusándolo de “posar como experto en áreas legales”.

“Las cosas que hay que ver: un tipo que estudió comunicación social y periodismo, que además es el politiquero más grande que tiene Colombia, investigado y empapelado por corrupción como ningún otro funcionario, que se ha pasado la vida brincando por todos los partidos y de puesto en puesto, pegado a la teta del Estado, y golpeando mujeres cada vez que se intoxica con alcohol y drogas —también lo ha hecho sobrio—, ahora posa de abogado constitucionalista y administrativista experto en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades”, aseveró el abogado por medio de su cuenta de X.

De La Espriella concluyó su publicación con un comentario enérgico, asegurando que lo que hay en la “fauna local” son “irresponsables y charlatanes que hablan de lo que no saben”, y agregó de manera tajante: “¡Estudien, vagos!”.

Por otro lado, Armando Benedetti en dicho espacio en Revista Semana, también habló de las siguientes elecciones del país. Sobre estas comentó lo siguiente: “El Pacto Histórico va a ganar las elecciones al Congreso, estoy confiado (...) Los únicos que nos pueden pelear por estar en el primer lugar es el Centro Democrático, pero aun así el Pacto Histórico va a estar en el podio”.

El ministro del Interior también ofreció una cifra precisa sobre la cantidad de escaños que lograría la coalición del presidente Petro. De acuerdo con su evaluación, el petrismo podría obtener entre 21 y 23 curules en el Congreso, lo que indicaría un progreso considerable en su posicionamiento como una de las principales fuerzas políticas del país.