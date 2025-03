Vicky Dávila volvió a arremeter contra Petro por marchas: “En su alma tiene la ambición de poder del dictador”

Vicky Dávila urge a ciudadanos de Colombia a no unirse a las marchas proyectadas por el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @VickyDavilaH/ X y AP

Las manifestaciones programadas para el martes 18 de marzo en Colombia, organizadas por el Gobierno de Gustavo Petro y respaldadas por centrales sindicales, han desatado un intenso debate político. Estas movilizaciones son vistas por algunos sectores como una estrategia del mandatario para medir su apoyo popular y consolidar su proyecto político de cara a las elecciones de 2026. La convocatoria ha sido objeto de críticas, especialmente por parte de figuras públicas como la periodista Vicky Dávila, que cuestionó abiertamente las intenciones del presidente.

Dávila instó a los ciudadanos a no participar en las marchas, argumentando que estas no buscan beneficiar a los trabajadores ni a la población en general, sino que forman parte de una campaña política financiada con recursos públicos. En una publicación en sus redes sociales, la periodista afirmó que el objetivo de Petro es mantenerse en el poder más allá de su mandato, utilizando las movilizaciones como un mecanismo para fortalecer su influencia política. “No marche este martes porque la marcha es a favor de Petro y su Gobierno corrupto. No se deje engañar, ni manipular”, expresó Dávila en X.

El intercambio de declaraciones entre Vicky Dávila y el presidente Gustavo Petro escaló en las últimas horas. Petro respondió a las críticas de la periodista con un comentario en el que la acusó de tener “el alma podrida”. Este comentario surgió después de que Dávila publicara un video llamando a la ciudadanía a no participar en las marchas. En respuesta, la periodista lanzó una serie de señalamientos contra el mandatario, cuestionando su pasado y su gestión actual.

“No, Gustavo Petro, yo tengo en mi alma a los 50 millones de colombianos, amor por mi país, por mi familia y por Dios. En mi alma tengo la verdad, por eso lo desenmascaré a usted y a todo su Gobierno corrupto”, afirmó Dávila nuevamente en X. Además, la periodista acusó al presidente de tener ambiciones dictatoriales y de utilizar su formación en el grupo insurgente M-19 como base para su proyecto político. “Usted en su alma tiene la ambición de poder del dictador, la formación del grupo terrorista M-19 y al mismísimo diablo”, añadió.

Uno de los puntos más controvertidos de las movilizaciones es el presunto uso de recursos públicos para su organización. Según lo informado, Dávila señaló que el presidente estaría utilizando el dinero de los impuestos para financiar estas actividades, lo que, en su opinión, constituye una estrategia de campaña anticipada para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. “A Petro no le preocupan los trabajadores, tampoco la salud de los colombianos. Su meta es el 2026, y está haciendo campaña con la plata de los impuestos”, afirmó la periodista.

Dávila dirigió un mensaje a los seguidores del presidente, a quienes calificó de “petristas ciegos”. Según sus declaraciones, quienes apoyen las marchas estarían ignorando los problemas que enfrenta el país bajo la administración de Petro, como las deficiencias en el sistema de salud y la falta de medicamentos. “Si usted cree que cuando se enferma no importa que no le den medicamentos, que no lo operen y que no lo atiendan, pues marche”, expresó la periodista, según consignó la fuente.

Las manifestaciones del martes no solo han generado críticas desde sectores opositores, sino que también han sido interpretadas como una repetición de las estrategias que llevaron a Gustavo Petro al poder en 2022. Algunos analistas consideran que el presidente busca replicar el éxito de las movilizaciones sociales que marcaron su campaña electoral, esta vez con el objetivo de consolidar su proyecto político y garantizar la continuidad de su agenda a través de un sucesor o aliado cercano.

En medio de este panorama, Vicky Dávila aseguró que el mandato de Gustavo Petro llegará a su fin el 7 de agosto de 2026, fecha en la que, según la Constitución colombiana, debe concluir su periodo presidencial. “Lo vamos a derrotar Petro, somos millones de colombianos que queremos un país mejor y diferente y usted se irá del poder el 7 de agosto del 2026. No se le olvide”, concluyó la periodista.