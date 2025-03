General (r) Pedro Sánchez anuncia que contra el ELN irá “toda la fuerza legítima”

El ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, señaló que "toda la fuerza legítima" del Estado irá contra el ELN. (Crédito: Colprensa)

El fin de semana el ministro de Defensa, el general en uso del buen retiro Pedro Sánchez, anunció que contra el ELN va a ir “toda la fuerza legítima” del Estado en una entrevista que concedió a la Agencia Francesa de Prensa (AFP).

El nuevo alto funcionario del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, respondió de esta manera a la amenaza de jefes insurgentes ese grupo armado organizado que en diálogo con ese mismo medio de comunicación internacional, desde la región de El Catatumbo (Norte de Santander), señalaron que la “la confrontación va a seguir” y descalificaron a la política de paz total que está implementando la actual administración.

“Se responde con toda la fuerza legítima del Estado para defender a los colombianos, nosotros no somos una fuerza de violencia, somos una fuerza de contención de la violencia”, aseveró Sánchez.

Recordó que cuando esa guerrilla habla de “guerra total” es porque van a perpetrar todo de delitos y afrentas contra la población civil, como está ocurriendo en la actualidad en esa convulsionada región nortesantandereana.

“Una guerra total de ellos es terrorismo total, es sicariato total, es todas las aberraciones y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”, reiteró.

Señaló que esa organización que se financia con el narcotráfico nunca ha sido reciproca en las ocasiones en el que el Estado colombiano ha buscado una salida negociada al conflicto.

“Revisemos la historia. ¿Cuándo ha mostrado voluntad [de paz] ese grupo narcocriminal? En este Gobierno se le abrió máxima oportunidad y respondió desplazando 56.000 personas, confinando a 23.000 y asesinando a más de un centenar (...) Es un grupo criminal, es un grupo narcotraficante, es un cártel con un poder armado muy dañino para la población”, indicó.

Reconoció que en medio de ese voto de confianza que les brindó Petro, el ELN, y el resto de grupos armados organizados y criminales como el Clan del Golfo han traicionado esa oportunidad y por el contrario la han aprovechado para robustecerse y de esta manera dominar las rentas ilegales como el narcotráfico.

“Crecieron debido a la traición que hicieron al Gobierno nacional, a esa auténtica bondad, entonces solapadamente iban ahí por debajo viviendo del narcotráfico, adquiriendo dinero (...) y con esa plata iban adquiriendo más poder criminal, más armamento (...) Si uno mira el último año aproximadamente (...) son 1.500 bandidos más”, insistió.

También aceptó que las capacidades de la Fuerza Pública han disminuido en comparación a la fortaleza que tuvieron durante la primera década del nuevo milenio.

“Están más débiles en ciertas capacidades, en inteligencia, por ejemplo. Nos hemos quedado un poco cortos en avanzar rápidamente en tecnología disruptiva, como por ejemplo el tema de drones y antidrones (...) no tenemos las mismas aeronaves volando que teníamos hace 10 años”, sostuvo.

El ministro también expresó su inquietud ante una posible ‘descertificación’ en la lucha contra las drogas por parte de Estados Unidos, e indicó que de darse, no solo se afectará a Colombia, sino al mismo gigante norteamericano.

“Si ocurre pues simplemente nosotros perdemos la capacidad de contener esa amenaza (...) entonces al no poderla contener va en contra de los intereses de [ese país] porque llegaría más cocaína y no sería más fuerte, no sería más próspero y no sería más seguro”, vaticinó.

En el diálogo con la AFP, el general (r) también se refirió a su recientemente nombramiento frente a la cartera de Defensa, que no dejó de ser polémico, ya que cuando se dio todavía estaba activo en la Fuerza Aeroespacial Colombiana, lo que rompía con la tradición reciente de tener civiles en ese cargo.

“Hay un voto de confianza pleno en todas las Fuerzas Militares y la policía (...) el tema de seguridad debe ser manejado por alguien que tenga experiencia (...) la situación del país requiere acciones rápidas”, dijo en otro de los apartes de la entrevista.