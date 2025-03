Usuaria denunció calvario, con amenazas de embargo, por deuda millonaria de su exnovio con Rappi: “No sé nada de su vida”

A través de un video, Juliana explicó que desde mediados de 2024, lucha por eliminar su número de los registros de Rappi, sin éxito hasta ahora - crédito juliana0918/TikTok

Las deudas ajenas pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza cuando los antiguos vínculos no se rompen por completo.

Así lo relata Julianó, una usuaria de TikTok que compartió una insólita historia: vive un auténtico viacrucis debido a que su número de teléfono quedó registrado como contacto en la cuenta de Rappi de su exnovio, que hoy debe más de 13 millones de pesos a la plataforma.

Una relación terminada, un problema que sigue

Juliana, en su video, aseguró que no ve a su exnovio desde hace año y medio, momento en el que pusieron fin a una relación que duró cerca de cinco años.

Sin embargo, y a pesar de la aparente distancia, su ex la siguió involucrando de forma indirecta en un problema económico: cada vez que Rappi o sus casas de cobranza intentan localizar al deudor, encuentran el número telefónico de Juliana y la llamaban, hasta el punto de amenazar con embargos y procesos judiciales si ella no facilitaba el pago.

“Yo les decía que no tengo forma de contactarme con él, no tengo relación con él, no sé nada de su vida. Les pedía que por favor borraran mi número, pero una y otra vez me volvieron a llamar”, explicó Juliana.

El comienzo del calvario

Todo empezó a mediados de 2024, cuando Juliana empezó a recibir llamadas constantes de Rappi y de diferentes casas de cobranza pidiéndole contactar a su ex o saldar la deuda.

En ese momento, la joven no tenía la menor idea de cuánto dinero debía él ni de la magnitud del problema, por lo que intentó explicar su situación en repetidas ocasiones, a lo que los operadores le decían que actualizarían la información y borrarían su número de los registros.

Juliana enfrenta un viacrucis al ser contactada por una deuda millonaria de su exnovio en Rappi, a pesar de no tener relación con él - crédito Perú Retail

“Me volvieron a llamar un viernes a las siete de la mañana exigiendo que pagara la deuda, algo que, para empezar, ni siquiera me pertenecía. Se los repetí: no conozco su paradero, no tengo contacto, borren mi número".

Las llamadas cesaron brevemente, pero la deuda volvió a aparecer en diciembre cuando ella se encontraba de viaje, fue entonces cuando recibió un mensaje de texto con una advertencia final: “Si usted no hace un acuerdo de pago, empezaremos con medidas de embargo”.

En ese instante, el susto la hizo contactar con Rappi y con la casa de cobranza para confirmar que ella no debía nada.

Si bien la empresa le aseguró que su récord estaba en cero, la recomendación que recibió fue la de “hablar con el titular de la cuenta” para que solicitara el cambio de datos de contacto.

Pero Juliana, tras más de un año sin comunicación con su ex, no tenía la menor intención ni facilidad de comunicarse con él.

Confirmación de la millonaria deuda

El verdadero impacto llegó cuando, tras varias semanas de mensajes amenazantes, Juliana supo la cifra que Rappi le exigía a su exnovio: más de 13 millones de pesos.

Aunque la relación terminó hace año y medio, el número de Juliana sigue registrado en la cuenta de Rappi de su ex, generando constantes llamadas de cobranza- crédito juliana0918/TikTok

Al ver el número en pantalla, lo describió como “un valor exorbitante” que jamás imaginó que alguien pudiera acumular solo en pedidos a la plataforma de entregas.

Sorprendida, decidió poner un derecho de petición a Rappi para que dieran de baja su número de contacto y dejaran de involucrarla en el cobro, alegando que no mantenía ningún vínculo con la deuda.

Juliana ha recibido amenazas de embargos y procesos judiciales por una deuda que no le pertenece, sin poder desvincularse fácilmente - crédito juliana0918/TikTok

Sin embargo, las gestiones no resultaron tan rápidas como hubiera querido, según su testimonio, la casa de cobranza le explicó que no podía darle mayores detalles acerca de la cuenta morosa de otra persona, por motivos de privacidad.

Aun así, Juliana exigió que, al menos, se certificara por escrito que no tenía procesos en su contra y que eliminasen su celular de la base de datos.