Revelan video de la Toxicosteña tirándole a Gerard Piqué para que Shakira la invite a compartir tarima con ella: “Picha muerta”

La Toxicosteña, participante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' dejó mensaje a Shakira recordando la tiradera a Gerard Piqué crédito cortesía Canal RCN y @shakira/Instagram

Cindy Ávila, artista musical oriunda de Sincelejo, Sucre, grabó video antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 2025 y en el que se dirigía Shakira como “hermana” y le pedía una oportunidad para cantar con ella una nueva versión de Bzrp Music Sessions, Vol. 53, tema al que la cantante conocida como la Toxicosteña compuso.

En el video, la intérprete de la popular champeta Macta llega, hacía referencia al paso de “La Loba” por Colombia con su gira mundial Las mujeres ya no lloran world tour en la que la “Toxi” expresando su aspiraciones de subirse a la tarima junto a la barranquillera. “¿Cómo será para que la hermana Shaki me invite a compartir tarima con ella ahora que viene?”.

La Toxicosteña, habitante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' expresó su deseo de cantar con Shakira tema que compuso a Gerard Piqué - crédito @latoxicostena_17/Instagram

“Ahora que vuelve Shakira yo quiero que cantemos ese éxito que dice: Piqué malparido care mondá, si te pillo en la villa te voy a rayar, te fuiste con la chiquilla care mondá, si te pillo en la villa te voy a rayar. Con tu madre de vecina quedé salada, malparido hijo de puta care mondá, te pillo, te pillo y te pillo, te voy a puyar, picha muerta”, comenzó diciendo “la Tóxica” como le dice Yina Calderón dentro del reality de convivencia.

Si bien el video hace parte del contenido que dejó la artista de champeta hecho antes de encerrarse en el programa en el que está a punto de completar dos meses de competencia, recientemente sus seguidores lo empezaron compartir, ya que, la cantante ha cobrado protagonismo en el juego después de su riña con La Liendra al que envió a la placa de nominación en la séptima semana.

Ay, ¿Cómo será para que cantemos ese tema, hermana? Ay, yo no pierdo la esperanza, ustedes se imaginan que en un concierto de Shakira digan: y con ustedes la Toxi y entre yo cantando a todo pulmón Piqué malparido care mondá... ¡SHAKIRA Mami estoy lista!😀 se imaginan eso?”, agregó mientras que rapeaba la letra que compuso.

“La Toxi de redes es muy diferente a la que está en ‘la casa’”, “ojalá jejeje a todo pulmón mi toxi”, “esta vieja si es una gaminoza sin educación”, “este es el contenido q esperamos en la casa de los famosos”, “que nivel de vulgaridad”, “no pues, igualita a Shakira”, “ella es única en su especie”, “por favor queremos escuchar la canción juntas”, “no le da a los talones ni a la de Yo me llamo”, son parte de los comentarios que dejaron algunos seguidores del formato en el video que circula en internet.

La Toxicosteña ‘le cantó la tabla’ a La Liendra en ‘La casa de los famosos’ y lo nominó

Luego de que Mauricio Gómez, nombre real del influenciador paisa, le pidiera a la “Toxi” dejar de referirse a él en las actividades de la competencia, la cantante se le fue lanza en ristre y lo dejó sin argumentos. “Métete una cosa en la cabeza, el mundo no gira alrededor tuyo, tú levitas, pero a mí tú no me importas”.

La Toxicosteña le cantó las verdades a La Liendra en la cara luego del segundo juicio en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

“Si tienes algún problema con Camilo, con José, con el que sea, enfóquese en esa persona y no trate de involucrar a otra, sí me entiendes, porque eso acá puede causas reacciones negativas”, comenzó diciendo La Liendra después de que la cantante expresara sentirse en la mira de los ‘lavaplatos’.

“Mi comentario fue dirigido a Camilo para mí él anda detrás de ti. ¿De ti dijo algo malo? Pues es que Te dijeron, ¿te parece algo malo ser líder? Te encanta hacerlo, entonces ¿por qué es malo?”, contestó la “Toxi” a la sugerencia de Mauricio que terminó en advertencia, pues la Liendra trató de poner fin a la discusión poniendo barreras y tomando distancia de la cantante.

“Estoy diciendo que no me toques y no te toco, no me menciones, no te mencionó, es todo, no te metas conmigo y ya”, este comentario provocó la reacción agresiva de la Toxicosteña a la que no le tembló la voz para aterrizar a su contendor.

“Métete una cosa en la cabeza Liendra, el mundo no gira alrededor tuyo. Estás acostumbrado a que todo el mundo te ande atrás, como a que te lamban y que pasa, que para mí eres tu eres igual a Emiro, eres igual a Yina, eres igual a Lady, eres igual a cualquiera. Tú levitas, pero a mí tú no me importas”, aclaro la integrante del grupo de ‘las chicas fuego’.