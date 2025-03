Pipe Bueno emocionado reveló que realizará su primera gira por Estados Unidos: “Me costó 17 años”

Así lo confirmó en sus redes sociales - crédito @pipebueno/IG

Pipe Bueno se ha ganado el corazón de sus seguidores al talento que ha demostrado para la música popular desde muy joven con temas como No voy a morir, Recostada en la cama y Te parece poco.

Al paisa se le han conocido dos amores desde que comenzó en el mundo del espectáculo, Jessica Cediel y Luisa Fernanda W, siendo esta última con quien desde 2019 comenzó un romance. Con la youtuber se comprometió en matrimonio en 2023 en Dubai y tiene dos hijos: Máximo y Domenic, a los que presume en varias ocasiones en redes sociales.

Recientemente, el cantante se mostró bastante emocionado con una publicación que realizó en su cuenta de Instagram donde contó varios detalles de lo que viene para su carrera en la música. Inicialmente, el colombiano dijo: “Me tomó 17 años poder decirles esto”, argumentando que durante este tiempo ha trabajado por alcanzar este logro que es importante para él.

Mientras trataba de contener las lágrimas, el artista confirmó que estaba muy feliz y que sus lágrimas eran por la emoción que lo embargaba de poder contarles la noticia a sus seguidores de la primera gira que realizará por los Estados Unidos: “Comencé a cantar a mis 16 años y hasta hoy, a mis 33 después de un largo camino voy a anunciarles una pequeña gira por allá”.

Y agregó: “Simplemente, quiero decirles que me muero de ganas por ir a cantarles, que espero emborracharme hasta la chimba con ustedes en estos conciertos, compren las boletas y no se queden por fuera, porque les voy a dar un concierto con todo el amor del mundo”.

A pesar de que la gira no empezara con pie derecho, ya que en Miami debió mover las fechar para septiembre, Nueva York y en California, aseguró que esto es un hito en su carrera musical porque siempre lo soñó. “A veces las cosas no suceden en el tiempo en que uno quiere, pero cuando uno hace las cosas bien Dios lo termina recompensando. Esto que tanto quise por fin se me dio”.

Finalmente, el paisa pidió disculpas a sus fans por el sentimiento y la emoción que lo embargaron en ese momento en que reveló la noticia, pero aseguró que han sido años trabajando y viendo a sus colegas presentarse en territorio norteamericano.

Las reacciones por sus declaraciones no tardaron en aparecer, por lo que fueron varios sus colegas que se unieron al júbilo como Yeison Jiménez, que dijo: “Tu camino valió la pena mijo” o “Te mereces todo mi Rey, sos el pionero de la juventud, por ti me gustó esta vuelta”.

Otros de sus seguidores fueron: “Colombia necesita artistas así, reales, en la rebuena”; “por aquí ya tienes seis entradas compradas, espero verte en Nueva York, me llena de emoción”; “qué chimba, el cielo es el límite bebé”, entre otros.

Pipe Bueno cumplió otro sueño

El cantante había expresado su deseo de tener un molde del pecho de su esposa para llevarlo con él a los viajes que realiza en durante los conciertos que realice a los que su familia no puede acompañarlo.

“Eso para mí sería como un tranquilizante en los viajes, para ponérmelo en la cara cuando esté acostado, cuando esté estresado, cuando tenga presión”, dijo el artista en el audio, que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Lo que comenzó como una broma terminó convirtiéndose en un hecho y el resultado final superó sus expectativas, ya que no solo recibió un molde del seno izquierdo, como había solicitado, sino de ambos.

“Me llegó por fin el molde, no solo de la izquierda, sino de las dos, siento que ellas me gritan. Me recordarás cada que salgo de viaje, los que me siguen saben de lo que estoy hablando”, escribió el artista.