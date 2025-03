María Fernanda Cabal se mostró comiendo cuy y se defendió de sus detractores: “No creo que los nariñenses coman ratas”

La senadora compartió su visita a un restaurante en Nariño - crédito @Mariafdacabal/TikTok

Durante la presidencia de Gustavo Petro, María Fernanda Cabal se ha consolidado como una de las principales detractoras del mandatario, por lo que de cara a las elecciones de 2026 la congresista aparece en los primeros puestos de las múltiples encuestas de intención de voto que se han realizado hasta el momento.

Como parte de su trabajo en el senado, además de exponer sus ideas como precandidata presidencia, Cabal ha visitado varias regiones del país para conocer la inconformidad que tienen los ciudadanos respecto a la labor del Gobierno nacional.

Es por ello que en la noche del 15 de marzo expuso que se encontraba en Nariño, en donde reveló que estaba comiendo cuy asado, que es un plato típico de la gastronomía andina que consiste en un roedor asado; también es popular en Perú, Ecuador y Bolivia.

“Dicen que para conocer un país hay que probar su comida, y aquí en Pasto no podía irme sin un buen cuy. Tradición, sabor y cultura en un solo plato. ¡Gracias, Nariño, por su calidez y su gastronomía única! ¿Quién más ha probado este manjar?”, fue el mensaje expuesto por Cabal en su cuenta de TikTok.

La congresista indicó que los nariñenses no “coman ratas” - crédito Montaje Infobae (Reuters/@mariafdacabal/TikTok)

Debido a que en el video solo se expone la preparación, pero no hay un fragmento en el que la congresista pruebe el roedor, múltiples usuarios indicaron en los comentarios que solo había realizado la publicación para ganar popularidad y seguir con su campaña política.

“Por qué no sube el vídeo donde se vea que lo come. Creo que no hay segunda parte”, “Pero ni lo probo, ni siquiera un mordisco le pego al cuy”, o “Aunque sea, debería esforzarse y probar el cuy, apenas lo mostró y ya senadora”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

El video logró tener más de 35.000 reproducciones y se hizo viral en redes sociales, haciendo que la congresista se pronunciara en X para asegurar que no estaba haciendo campaña política con este tipo de publicaciones.

“¡Me pareció delicioso! Y no creo que los nariñenses “coman ratas”. El odio a Bolívar es entendible porque Agustín Águalongo defendió la seguridad del resguardo otorgado por la corona española, y no los intereses de los criollos que querían la independencia y el control del poder. Querida Pilar, más historia y menos prejuicio con una tierra hermosa que hay que recuperar”, indicó María Fernanda Cabal.

La congresista indicó que no fue al restaurante por hacer campaña - crédito @MariaFdaCabal/X

La respuesta de la senadora también provocó reacciones en la red social, pero en esta ocasión fueron más los mensajes a favor de los recorridos y visitas que está haciendo Cabal en el país.

“María Fernanda siempre a responder con decencia, pero siempre enfocada, Colombia no puede seguir en sectarismos ni polarizaciones”, “Excelente su visita senadora, a una región tan hermosa y con gente amable como Nariño” o “Excelente visita senadora. Quiero una empresaria en el poder, nuestra próxima presidenta”, comentaron algunos seguidores de la congresista.

La senadora busca ser candidata presidencial en 2026 - crédito Prensa María Fernanda Cabal

Debido a que no es la única figura política de la derecha que ha anunciado que buscará llegar a la presidencia de Colombia en 2026, Cabal ha expuesto algunas ideas que tiene para el futuro de la nación, asegurando que lo primordial será recuperar la confianza de la ciudadanía en el Estado.

De la misma forma, la congresista indicó públicamente que la primera acción que realizará en caso de ser presidenta es movilizar la cúpula militar de la policía a las zonas más violentas del país.

“Mi primera acción como presidente de Colombia, será trasladarme con la cúpula militar y policial al municipio con más violencia. Vamos a regresar la autoridad con seguridad. Los bandidos a la cárcel, los ciudadanos a las calles”.