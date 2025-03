Mafe Carrascal respondió a acusaciones por presunto uso de camioneta asignada por el Congreso para ‘trastearse’: “Trasladé algunas cosas muy delicadas”

Liverpool FC vs. Newcastle United - EN VIVO: hora y dónde ver a Luis Díaz en la final de la Carabao Cup En el estadio de Wembley, el extremo colombiano buscará su quinto título con la camiseta de los ‘Reds’, el tercero de la Copa de la Liga

Shakira se emocionó más de la cuenta y dañó uno de sus instrumentos durante concierto en México: ‘La Loba’ debió improvisar La cantante barranquillera sorprendió con su exceso de fuerza en plena tarima, mientras que hacía la introducción de ‘Addicted to You’ sumió el cuero de la tambora y su reacción se hizo viral en redes sociales