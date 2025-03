Daiky Gamboa habló de ‘La casa de los famosos’ y defendió a La Liendra, aunque reconoció que es “cansón”

El DJ dio su opinión sobre la nominación de La Liendra y confesó no estar de acuerdo - crédito redes sociales

La decisión de la Toxi Costeña sacar a Lady Tabares de la placa de nominados y poner en riesgo a La Liendra, no solo generó sorpresa y reacciones entre los participantes, sino que provocó una ola de comentarios en redes sociales, a los que respondió Daiky Gamboa, amigo cercano de La Liendra, Dani Duke y también reconocido por su cercanía a Karol G.

De acuerdo con las declaraciones del DJ a través de sus stories en su perfil de Instagram, su amigo Mauricio Gómez o La Liendra recibe comentarios negativos debido a su estilo de juego: “A mi amigo el orejón lo nominaron porque está jugando de una forma llena de estrategias, además que está muy creído y subidito”. Gamboa reconoció que esta forma de actuar puede generar divisiones entre los seguidores del reality.

Aunque defendió la autenticidad de su amigo, asegurando que su comportamiento dentro del programa refleja su verdadera personalidad: “Mauricio es hiperactivo, qué man tan cansón”, expresó Gamboa, asegurando que La Liendra se muestra en pantalla es exactamente como es en la vida real.

Del mismo modo, señaló que su amigo fue nominado debido a su enfoque estratégico en el juego, lo que, en su opinión, no debería ser motivo de críticas: “A la hora de la verdad este man no está haciendo nada malo, no insulta a nadie, pero que es estratega y competitivo”, afirmó.

Daiky Gamboa es muy cercano a Dani Duke, novia de La Liendra - crédito @daniduke/Instagram

Gamboa destacó que, a diferencia de otros participantes, La Liendra ha mantenido una actitud sincera y leal dentro de la competencia. Por esta razón, criticó a algunos concursantes que, antes de ingresar al programa, hablaban mal de otros y, una vez dentro, se comportaron como sus “mejores amigos”.

Los favoritos de Daiky Gamboa en el reality

En medio de su análisis sobre las dinámicas de La casa de los famosos Colombia, Daiky Gamboa confesó cuáles son sus participantes favoritos. Entre ellos se encuentra Melissa Gate, que describió como una persona con la que se siente identificado y cuya personalidad le resulta encantadora. Además, se refirió a El Flaco Solórzano, al que elogió por su carácter respetuoso, y Karina García, que, según Gamboa, lo ha sorprendido positivamente durante el desarrollo del programa, al igual que muchos de sus seguidores.

El amigo de Karol G destacó que, aunque La Liendra puede ser un personaje complejo, su autenticidad lo diferencia de otros concursantes que considera que han mostrado una faceta distinta a la que proyectaban en redes sociales.

El famoso defendió a su amigo y se fue contra los que considera los participantes falsos de la casa - crédito @daikygamboa y @la_liendraa / Instagram

La estrategia de la Toxi Costeña

La decisión de la cantante de utilizar su beneficio para cambiar la placa de nominados y dejar a La Liendra en riesgo demostró que cada semana todo puede ser impredecible en la competencia y generó tensiones entre los participantes. Para Daiky Gamboa, este tipo de acciones son parte del juego, pero evidencian las estrategias que cada concursante tiene para avanzar en la competencia al nominar a aquellos que consideran más fuertes.

Al final de su intervención, Gamboa reiteró su apoyo a La Liendra, destacando que, aunque su estilo de juego puede ser cuestionado por algunos, es una persona que ha demostrado ser real.

Daiky Gamboa es reconocido por sus declaraciones sobre el programa - crédito @daikygamboa/Instagram

Las declaraciones de Daiky Gamboa generaron una gran cantidad de comentarios en las redes sociales, donde los internautas no dudaron en comentar y entre las reacciones se destacan: “No saben cómo limpiarle la imagen y justificarlo” y “Y entonces porque el orejón se cree intocable y amenaza a todos que el que se mete con él sale quién se cree el dueño de Colombia y el dueño del programa está es montado en una nube porque Colombia lo odia”.