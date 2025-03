Ana Karina Soto aseguró que no tiene ninguna preferencia en ‘La casa de los famosos’

La presentadora dijo que simplemente es una dinámica en el matutino del Canal RCN - crédito @reydelafarandulavuelveoficial/IG

Ana Karina Soto es recordada por haber formado parte de una de las temporadas de Protagonistas de novela, donde compartió con otros participantes encerrada en la casa estudio preparándose para formar parte de la parrilla de famosos del Canal RCN.

Actualmente, se desempeña como presentadora de Buen día, Colombia, donde tiene que hablar sobre lo que ocurre con los participantes en la casa estudio, pero esto le ha costado críticas en redes sociales. ¿La razón? Es que durante la transmisión del matutino expone la opinión que tiene del programa de convivencia, algo que para muchos la pone de parte de algunos de los habitantes.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, la presentadora respondió a un comentario que dejó uno de sus seguidores que le decía tenía que disimular más su preferencia por uno de los participantes. Al respecto, la cucuteña aseguró que “no soy de ningún bando, ni de ningún fandom, ni nada de eso”, agregando que cada uno de los participantes que allí compiten gozan de talento y reconocimiento suficiente.

“Me encanta la personalidad de todos porque además todos son muy diferentes. Los admiro un montón, profundamente, porque yo sé lo que es estar en un reality, estar expuesto, estar encerrado, estar en una competencia, que todo el mundo lo esté viendo … Nosotros tenemos una dinámica dentro del programa que es un debate y uno tiene una posición, el otro tiene otra, a veces estamos a favor y a veces estamos en contra”, expuso la presentadora del Canal RCN.

Finalizó que simplemente es la dinámica del grupo de trabajo del matutino, en el que hacen comentarios sobre lo que vive cada uno de los participantes dentro de la casa estudio, lo que provocó algunos comentarios de los internautas sobre sus declaraciones con mensajes como: “El programa es desagradable, no aporta nada bueno”; “tú solamente presentas; sin embargo, ese programa precisamente por ser visto por mucha gente, solo incita al irrespeto, a la violencia contra el otro”, entre otros.

Ya había respondido críticas por ‘La casa de los famosos Colombia’

Con la eliminación de Marlon y la relación que sostuvo el modelo con Karina García, el exparticipante vivió un momento incómodo con unas imágenes que le presentaron de su pareja en competencia con un hecho comprometedor junto a Peluche.

Al respecto se pronunció Ana Karina Soto, presentadora del matutino, y que se hizo conocida justamente por su paso en un reality show, Protagonistas de Novela, en 2002. En sus historias de Instagram, pidió a los televidentes que no se tomaran tan personales los comentarios al respecto, tanto suyos como del resto de miembros del programa, que incluyen a Viena Ruíz, Orlando Liñán, Andrés López y Mamá Luz.

“Me encontré con muchos mensajes, ya la gente empieza a opinar. Algunos muy agresivos, con la relación al tema de ‘La casa de los famosos’. Acuérdense que nada es personal, o sea, nosotros opinamos de lo que estábamos viendo", inició.

Luego, la nortesantandereana manifestó que no tenían preferencias por ningún participante. “Nosotros no nos estamos inventando nada, no estamos en contra ni a favor de nadie, simplemente damos una opinión así como cualquier televidente. Obviamente, desde nuestra posición de presentadores, pues les mostramos a ustedes. Ese es nuestro ejercicio periodístico. Pero tenemos ese espacio editorial entonces que opinamos a título personal lo que nos parece, si nos parece bien o nos parece mal, pero no tenemos nada en contra”, defendió.

Soto manifestó que las reacciones deberían ser contra el programa en sí y no contra el matutino. “Yo sé que estos programas generan y despiertan muchas pasiones, amores y odios y tal. ¡Pero no contra nosotros! No entiendo por qué la agresividad, el comentario venenoso y hasta irrespetuoso”, comentó.