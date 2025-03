Una mujer fue abusada sexualmente por varios sujetos, detrás de prestigiosa zona industrial, en Valledupar

En este lugar habría sido cometido el violento asalto, que fue denunciado a las autoridades en la mañana del sábado 15 de marzo de 2025 - crédito Google Maps

En la madrugada del sábado 15 de marzo, se conoció un grave hecho de violencia sexual, en la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar. Una mujer de 24 años habría sido víctima de abuso por parte de un grupo de cinco hombres encapuchados en una zona boscosa cerca de la DPA (Dairy Partners Americas), un polígono industrial muy conocido en la ciudad.

De acuerdo con el relato que publicó el medio Radio Guatapurí, según el relato del conductor de la motocicleta en la que se movilizaba la víctima, la pareja circulaba por el sector cuando, al reducir la velocidad en los reductores viales, fueron interceptados por los agresores. Los delincuentes, armados con pistolas, los intimidaron y los obligaron a desplazarse a una zona de difícil acceso.

Una vez en el lugar, ambos fueron amordazados, y entonces, narraron que los agresores procedieron a abusar sexualmente de la mujer. En la descripción que publicó el medio local, se informó que las autoridades calificaron el acto como “brutal y aberrante”, debido a la violencia extrema con la que fue perpetrado. Además, se ha conocido que mientras cuatro de los atacantes cometían el abuso, el quinto decidió no participar en la agresión.

Tras el hecho, en línea con el testimonio del motociclista, los delincuentes huyeron del lugar, de manera que la pareja lograra liberarse y realizar la respectiva a las autoridades. Rápidamente, unidades de la Policía Metropolitana llegaron al sitio, donde encontraron la motocicleta abandonada entre la maleza y procedieron a su recuperación.

Atención a las víctimas y acción de las autoridades

El acompañante de la víctima informó se trasladó a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía para interponer la denuncia penal correspondiente, mientras que la mujer recibe atención psicológica especializada debido al trauma generado por la agresión.

Las autoridades activaron de inmediato el protocolo “Código Fucsia”, un mecanismo diseñado para garantizar atención integral a las víctimas de violencia sexual en Colombia. Como parte de este protocolo, la mujer fue trasladada a la Clínica César, donde recibe asistencia médica, psicológica y jurídica.

La Policía Metropolitana informó que ya se encuentran en marcha las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. “Se están revisando las cámaras de seguridad del sector y recopilando testimonios de posibles testigos”, confirmaron fuentes de la institución.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener información que pueda contribuir a la identificación de los agresores, se comuniquen de inmediato con las líneas de emergencia. Los nombres de la víctima y su acompañante no fueron revelados.

Investigación en Bogotá por presunto abuso sexual a una menor en un colegio de Kennedy

Un caso de presunto abuso sexual a una niña de 6 años en un colegio de la localidad de Kennedy, en Bogotá, despertó rabia y preocupación y conmoción en los capitalinos. Según informó Citytv, la madre de la menor denunció que su hija comenzó a mostrar cambios significativos en su comportamiento, lo que despertó sospechas sobre un posible abuso.

Se conoció que la madre de la niña notó que su hija evitaba asistir al colegio y mostraba rechazo hacia el contacto con otros niños. Estos comportamientos inusuales llevaron a la familia a buscar ayuda profesional. En el hospital, los médicos activaron un Código Blanco, un protocolo diseñado para atender casos en los que se presume violencia sexual contra menores. Actualmente, la menor está recibiendo atención médica y psicológica para abordar las posibles secuelas del incidente.

En declaraciones recogidas por el medio, la madre expresó su frustración ante la falta de apoyo por parte de las autoridades. Según su testimonio, tras informar a la Policía de Infancia y Adolescencia, los agentes le recomendaron no hacer públicas las denuncias ni contactar a los medios de comunicación. “No me ayudan, no me dicen nada”, afirmó la mujer, quien exige respuestas claras y acciones concretas para esclarecer lo ocurrido.