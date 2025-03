MinSalud: denuncian despidos tras advertencias sobre insuficiencia en el aumento de la UPC

Fotografía de archivo del 30 de septiembre de 2024 del ministro de Salud y Protección Social de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, hablando en una rueda de prensa en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Según un informe del medio de comunicación La Silla Vacía, el Ministerio de Salud habría desvinculado a varios funcionarios luego de que estos advirtieran que el incremento aprobado para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) era insuficiente para cubrir las necesidades del sistema.

El reporte señala que al menos cinco personas fueron retiradas de sus cargos tras haber realizado los cálculos sobre el ajuste que debía aplicarse a la UPC, un factor clave en la financiación del sistema de salud.

Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo- crédito Colprensa

Lo llamativo es que este equipo llevaba más de diez años realizando esta tarea, lo que ha generado sospechas sobre los motivos reales detrás de su salida.

El aumento determinado por el Ministerio de Salud fue del 5,4 %, cifra que, según los expertos, resultaba insuficiente. Los cálculos del equipo técnico indicaban que el ajuste necesario debía situarse entre el 10 % y el 15 %, lo que habría generado tensiones con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Diana Cárdenas, exviceministra de Salud, se pronunció al respecto y calificó la situación como preocupante. “Es muy grave esto. Es injusto. El Gobierno del cambio está tomando decisiones arbitrarias y violando el derecho a los trabajadores por hacer su trabajo”, afirmó.

Además, la exfuncionaria reveló que no solo los contratistas se vieron afectados, sino también empleados de planta que, al no poder ser despedidos, fueron trasladados a otras áreas. “A ellos los han trasladado, porque no los pueden despedir, pero lo han reubicado por hacer bien su trabajo”, denunció.

Cárdenas advirtió que esta situación no solo afecta a los funcionarios desvinculados, sino que también pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema de salud. “Lo que no puede pasar es que la decisión de financiamiento de la UPC esté sujeta a pareceres o caprichos de un ministro sin haber consultado y analizado los datos”, enfatizó.

Uno de los puntos más controversiales que destacó la exviceministra es el posible desvío de recursos dentro del sector. Según su denuncia, el ministro Jaramillo “está usando la plata que era para un fin y le está cambiando su destino”, lo que plantea dudas sobre el manejo del presupuesto.

La situación ha generado un debate sobre la transparencia en la toma de decisiones dentro del Ministerio de Salud y el impacto que estas acciones pueden tener en la financiación del sistema.

Diferentes sectores han comenzado a cuestionar la falta de explicaciones por parte del Gobierno sobre las razones detrás de estos despidos y la manera en que se están determinando los ajustes financieros para la UPC.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas denuncias. Sin embargo, la controversia sigue creciendo y se espera que las autoridades brinden una respuesta ante las preocupaciones expresadas por expertos y exfuncionarios del sector.