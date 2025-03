Petro respondió a Efraín Cepeda luego de que lo acusara de intimidar al Congreso: “Usted no puede considerarse dueño del país”

Efraín Cepeda acusó a Gustavo Petro de haber "cruzado un límite" al supuestamente intimidar al Congreso tras el archivo de la reforma laboral - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Cristian Bayona/Colprensa

El presidente Gustavo Petro reaccionó con firmeza a las declaraciones del presidente del Senado, Efraín Cepeda, que lo acusó de haber “cruzado un límite”, al supuestamente intimidar al Congreso tras el archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado y convocar a una consulta popular para la aprobación de iniciativas legislativas impulsadas por su Gobierno.

A través de su cuenta de X, el mandatario rechazó estas afirmaciones y defendió el derecho ciudadano a participar en los asuntos democráticos.

El cruce de declaraciones

En un video publicado en sus redes sociales, Efraín Cepeda expresó su preocupación por lo sucedido en el Congreso durante la discusión de la reforma laboral. Según el legislador, “casi 300 personas ingresaron al Congreso de Colombia a intimidar a ocho senadores de la Comisión Séptima que decidieron radicar una ponencia negativa sobre el proyecto de reforma laboral en uso de su independencia”.

Cepeda insistió en que el Congreso es “absolutamente autónomo” y que el archivo de la reforma laboral se dio después de “mesas técnicas, de mesas de trabajo, de hacer encuestas, de escuchar a los colombianos”. Además, criticó la postura del Gobierno frente al Legislativo y afirmó que “los trinos del presidente de la República han sido ofensivos contra el Congreso de la República”.

El presidente del Senado también comparó la situación con la política de paz del Ejecutivo. “Violencia contra los de paz que somos el Congreso, y negociación y paz con los narcotraficantes. Eso no lo podemos entender”, dijo Cepeda, que aseguró que impedirá cualquier tipo de “intimidación” a los legisladores.

Ante estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro respondió de manera contundente en X. “No señor Efraín, la Constitución ordena y reglamenta la participación del pueblo en la consulta popular. No he cruzado más límite que entrar de lleno a la democracia. Usted no puede considerarse ni dueño del Congreso ni dueño del país”, escribió el mandatario.

Además, reafirmó su postura sobre la importancia de la intervención ciudadana en la política. “Millones de personas queremos es aplicar la Constitución y la libertad que nos da”, agregó Petro, dejando claro que su Gobierno seguirá promoviendo la participación popular en los procesos democráticos.

Petro insiste en la consulta popular

Desde Aracataca, Magdalena, donde participó en la restitución de tierras ancestrales al resguardo indígena arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, el presidente reiteró su compromiso con la realización de una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre el futuro de sus reformas.

“Ya inicia el proceso de consulta popular, es ya. No es que vamos a esperar a ver si el espíritu santo logra un milagro en el corazón de quienes falsamente levantan el Cristo, pero para apoyar al rico de Colón, no para apoyar a Jesús, el carpintero, trabajador”, manifestó el jefe de Estado en su intervención.

Además, enfatizó que el Congreso debe representar los intereses de la ciudadanía que eligió a sus miembros, y advirtió que ignorar la consulta sería una contradicción con el principio de representación popular. “El día inicial de la consulta popular, donde empiezan a configurarse los comités del ‘sí’ para que el Senado de la República diga ‘sí’ por mayoría y no le dé la espalda al pueblo”, agregó.

Este nuevo cruce de declaraciones refleja la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a las reformas impulsadas por el Gobierno de Petro. Mientras el Congreso insiste en su independencia y en el rechazo a presiones externas, el presidente aboga por una democracia más participativa, donde la ciudadanía juegue un papel clave en las decisiones que afectan al país.