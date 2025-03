Laura Tobón celebró la llegada de un nuevo bebé a su vida: “La bomba, se viene el/la nueva bff de Lucca”

Tobón hizo referencia a su hijo Lucca, nacido en diciembre de 2021, al mencionar que el bebé de Fadul será el nuevo mejor amigo de su pequeño - crédito @laura_tobon/IG

La modelo, presentadora y empresaria Laura Tobón, conocida por su participación en programas como La Voz Kids y La vuelta al mundo en 80 risas, compartió recientemente su emoción por el anuncio de embarazo de su amiga cercana, Helena Fadul.

De acuerdo con la revista Marie Claire Colombia, Fadul reveló la noticia en una conversación con Tobón, en la que destaca que este será su primer hijo y que su llegada está prevista para julio. Este anuncio ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde Tobón expresó su felicidad y admiración hacia su amiga.

De acuerdo con revista de moda, Helena Fadul eligió este medio para dar a conocer la noticia de su embarazo, por lo que destaca que no podía imaginar un espacio más adecuado para compartir este momento tan especial. En sus redes sociales, Laura Tobón no tardó en reaccionar, en le que mostró su alegría y apoyo incondicional hacia Fadul. “Eres una mujer tan admirable, estoy tan feliz por ti y de acompañarte en esta nueva etapa de tu vida. Te amo infinito”, escribió Tobón en sus historias de Instagram, que acompaña el mensaje con imágenes que reflejan la cercanía entre ambas.

Además, Tobón hizo referencia a su hijo Lucca, nacido en diciembre de 2021, al mencionar que el bebé de Fadul será el nuevo mejor amigo de su pequeño. “La bomba. Se viene el/la nueva bff de Lucca”, comentó la presentadora, por lo que dejó entrever la emoción que siente por la llegada de este nuevo miembro a su círculo cercano.

Un proceso lleno de desafíos para Helena Fadul

El anuncio de Fadul no solo estuvo cargado de alegría, ya que también de sinceridad al compartir los retos que enfrentó para lograr este embarazo. Según detalló en el artículo de Marie Claire Colombia, el camino hacia la maternidad no fue sencillo. “Todo el mundo cree que quedar en embarazo es lo más sencillo y rápido del mundo y, sinceramente, después del proceso que vivimos Camilo [su esposo] y yo, nos dimos cuenta de que no lo es”, confesó Fadul.

Aunque aún no se ha revelado el género del bebé, la llegada del primer hijo de Helena Fadul está programada para julio, un momento que tanto ella como su esposo, Camilo, esperan con gran ilusión. Este anuncio ha sido recibido con entusiasmo por parte de sus amigos y seguidores, que han mostrado su apoyo y cariño a través de mensajes en redes sociales.

Un vínculo que trasciende la amistad

La relación entre Laura Tobón y Helena Fadul no solo se limita a una amistad cercana, sino que también refleja un apoyo mutuo en momentos importantes de sus vidas. Este anuncio de embarazo no solo marca un nuevo capítulo para Fadul, pues también fortalece el vínculo entre ambas, quienes han compartido públicamente su admiración y cariño mutuo. “Te amo mucho, tan feliz de haber sido parte de este sueño”, expresó Tobón en sus redes sociales, en el que deja claro el papel que juega en este momento especial para su amiga.

Con la llegada de este bebé, tanto Tobón como Fadul se preparan para vivir una etapa llena de emociones y aprendizajes, que consolidan aún más la relación que las une.

Laura Tobón, una figura cercana y transparente en redes sociales

Con más de 4.000.000 de seguidores en Instagram, Laura Tobón se ha consolidado como una de las figuras públicas más influyentes en Colombia. Su capacidad para conectar con su audiencia a través de contenido que refleja su vida cotidiana, que incluye su faceta como madre, ha sido clave para mantener una relación cercana con sus seguidores. Este reciente episodio, en el que comparte su alegría por el embarazo de su amiga Helena Fadul, es un ejemplo más de cómo Tobón utiliza sus plataformas digitales para mostrar momentos significativos de su vida personal.

Además de su carrera en televisión y su presencia en redes sociales, Tobón ha participado en diversos proyectos que la han posicionado como una de las personalidades más destacadas del entretenimiento en Colombia. Entre estos se encuentran programas como Estilo RCN, Escuela imparables y Primate, donde ha demostrado su versatilidad como presentadora.