La Jesuu criticó a Dani Duke por apoyar a La Liendra, quien habría armado un complot en contra de la Toxicosteña: “Defender lo indefendible”

Así le contestó La Jesuu a Dani Duke por defender a La Liendra - crédito @daniduke y @tuprimalajesuu/IG

El reality La casa de los famosos Colombia sigue generando controversias dentro y fuera del programa.

Esta vez, el conflicto se trasladó a las redes sociales luego de que La Jesuu y Dani Duke intercambiaran mensajes sobre La Liendra y algunos comportamientos que ha tenido el creador de contenido, los cuales han sido blanco de críticas en su paso por la competencia.

Todo comenzó cuando La Jesuu compartió un video en el que se mostró interpretando la canción Macta llega, de La Toxicosteña, dejando en claro su desconfianza hacia La Liendra en el reality. La publicación rápidamente se volvió viral, y no tardó en llegar la respuesta de Dani Duke, actual pareja del influencer, quien salió en su defensa.

“Lo único que veo es que no han tenido feeling desde un principio por parte y parte, pero siempre ha sido respetuoso con ella, lo otro son suposiciones que se hace la Toxi”, escribió Dani Duke en los comentarios del video.

Sin embargo, la caleña no se quedó callada y respondió de manera tajante, dejando clara su postura sobre lo que ha ocurrido dentro del programa, teniendo en cuenta que ella tuvo la oportunidad de presenciar directamente varias situaciones.

La Jesuu envió indirecta a La Liendra por sus actitudes en La casa de los famosos Colombia -crédito @Lajesuu_/Tiktok

Es por esto que en el mismo comentario de Dani, le dejó su posición al respecto de La Liendra y del hecho de que ella quisiera ver y dejar bien a su pareja por encima de lo que se podría ver.

“Daniela, todo un país ha visto el complot que tu novio ha hecho en contra de la Toxi, y aun así ¿dices que son suposiciones? En fin, estás en tu derecho de defender lo indefendible”, replicó La Jesuu.

La discusión pública entre ambas influenciadoras no pasó desapercibida, y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los seguidores del programa. Mientras algunos internautas respaldaron la postura de La Jesuu, otros defendieron a La Liendra, argumentando que su comportamiento en la competencia ha sido respetuoso.

La Jesuu ya había dejado claro en el reality que no confía en La Liendra, una posición que la conoció directamente el creador de contenido durante una dinámica de Etiquetas propuesta por “el jefe” de la casa estudio, la cual consiste en que los participantes deben sacar al azar unas palabras y dependiendo de lo que digan deben adjudicársela a alguno de sus compañeros, sea negativo y positivo, y explicar las razones.

En ese momento, La Jesuu calificó a Mauricio Gómez de “insoportable” y “metido”, asegurando que no le agrada debido a conflictos previos fuera del programa y que en el transcurso de la competencia iba confirmando. Además, también expresó que ella le notaba una prevención sin explicación y era una acción que no le gustaba.

La Jesuu defendió la posición de la Toxicosteña con La Liendra en 'La casa de los famosos Colombia 2' y le contestó a Dani Duke por defenderlo - crédito @lajesuu_/TikTok

Cuando esto sucedió el influenciador no respondió, solo se mostró sorprendido, pero con los días ha mencionado dentro de La casa de los famosos que no entiende el motivo del rechazo de La Jesuu hacia él, pues está seguro que no le ha hecho nada y que nunca han tenido un problema directo, por lo que sospecha que la el conflicto podría deberse a la amistad de La Jesuu con su expareja, Luisa Castro.

Sin embargo, ahora que La Jesuu salió del programa, ha continuado enviando mensajes e indirectas en contra de la actuación y participación de La Liendra en el reality, ha pedido apoyo para sus amigas “las chicas fuego” y ha apoyado las veces en las que La Toxicosteña ha tenido conflictos con él.

Mientras tanto, Dani Duke sigue defendiendo la posición de su novio y la manera en la que se ha defendido dentro del programa, pues considera que no ha tenido actos ni faltas en contra de ningún compañero y menos de las mujeres.