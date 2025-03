La Chiky Bom Bom, famosa presentadora de Telemundo, se refirió a ‘La casa de los famosos Colombia’ y dijo cuál era su participante favorito

La Chiky Bom Bom tiene un favorito en 'La casa de los famosos Colombia 2' - crédito @chikybombomreal/IG

El apoyo a la influenciadora Melissa Gate cada vez es más amplio y evidente en las redes sociales, pues no solo su fandom de Colombia ha demostrado su respaldo, sino también hay varias personas en diferentes países que se han reportado fanáticos de su participación y actuación.

En su momento, el exparticipante del reality mexicano Acapulco Shore, Luis “Potro” Caballero, se refirió en su pódcast El potrero a los posicionamientos de la segunda temporada en La casa de los famosos Colombia y aseguró que le parecen “muy buenos”, pero enfatizó en que “se ha hecho fan” de una participante, en especial por las palabras que utiliza y el manejo que tiene.

Además, “Potro” aseguró que su actuación es un ejemplo de “como se debería de hacer realmente” en este tipo de programas, ya que lo comparó con los formatos que ha hecho en su país y en los que él ha participado y le pareció un éxito total Melissa. De igual forma, indicó que desde México hay varias personas apoyándola y que allá “son team Meli”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Pero eso no es todo, pues los videos en los que aparece Melissa en el reality del Canal RCN han dado vueltas por las redes sociales. Por ejemplo, en República Dominicana también ha logrado conseguir gran apoyo y muchos usuarios en Tiktok han expresado que están al pendiente de los movimientos de la influenciadora colombiana dentro del programa, así como de la forma para votar a su favor así estén fuera del país y colaborarle para que gane.

Crece el apoyo a Melissa Gate internacionalmente - crédito @imdayfre/TikTok

“Señores, yo no soy de Colombia, soy bien dominicano, pero, diablos, qué dura la maldita Casa de los famosos Colombia. Yo no puedo amar más a esa tipa, a la tal Melissa, yo amo a esa tipa, yo amo a Melissa. Melissa yo te amo", “Yo voto por ella desde México”, “Yo soy dominicana y suelo votar por los del cuarto agua, menos por Karina”, “Desde Francia apoyando a Melissa y si no gana me voy a Colombia a hacer huelga”, dicen los comentarios en favor de Melissa Gate fuera de Colombia.

Sin embargo, hubo un video que llamó más la atención del público en la noche del 13 de marzo, ya que la persona encargada de las redes sociales de Melissa, compartió un video en sus historias de Instagram en el que aparece la famosa presentadora, Chiky Bom Bom, de Hoy día y En casa con Telemundo, asegurando que su participante favorita de La casa de los famosos Colombia 2 era Melissa y fuera de eso que esperaba que ganara.

“Melissa la ganadora de La casa de los famosos Colombia, que lo sepa Colombia y no pienso discutirlo con nadie”, dijo la Chiky Bom Bom.

La Chiky Bom Bom mostró su apoyo a Melissa Gate y la declaró ganadora de 'La casa de los famosos Colombia 2' - crédito @team_meligate/IG

La presentadora aseguró en su momento ser la fan número uno de Gate y también ha hecho en varias oportunidades imitaciones con los audios más virales de Melissa, pues se identifica con su contenido, su actuación y su forma de ser.

La Chiky Bom Bom es una de las personalidades más influyentes y virales en las redes sociales, su video más mencionado fue en el que un día amaneció motivada y decidió compartirlo con el público, pero con el objetivo de empoderar a las mujeres, asegurándoles que eran fuertes y que podían con todo.

“Buenas, buenassssss. Hoy amanecimos rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí. Tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo y hago con ella lo que quiero. Ay sí, qué rico, sabroso, delicioso. Porque puedo, yo puedo, yo tengo, me lo merezco, sí. Tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo”, son las palabras que menciona la Chiky a manera de manifestación en su clip más viral.