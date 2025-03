A tiktoker colombiana le robaron todas sus pertenencias en Estados Unidos: “Volví de Colombia y ya no tenía casa”

Celeste Guzmán perdió todas sus pertenencias en Estados Unidos y contó la historia - crédito @celeesteg_/IG

La bloguera Celeste Guzmán compartió un video en el que relató lo que le sucedió a principios de 2025, cuando estuvo de descanso durante dos meses en Colombia con su familia y volvió a su casa en Estados Unidos. Al regresar, descubrió que había perdido todo lo que tenía.

De acuerdo con sus declaraciones, ella vivía en un apartamento en Los Ángeles, pero al saber que no estaría por una buena temporada decidió subarrendar el inmueble, con sus pertenencias, de tal forma que pudiera suplir los gatos del lugar mientras ella no estaba.

Sin embargo, la situación no salió como esperaba, pues cuando volvió a Norteamérica se encontró con el panorama de que había perdido todas sus pertenencias.

“Volví de Colombia a casa y ya no tenía casa, me robaron todo. Por confiada, por tonta, por querer ayudar a la gente y una vez más salí perdiendo”, reveló a tiktoker colombiana.

Celeste explicó que estuvo durante un buen tiempo, desde que supo que iba a viajar, buscando alternativas para resolver el tema con la vivienda y sus pertenencias, pero fue un esfuerzo que quedó en vano por el resultado que tuvo.

Además, aseveró que todo le tocó hacerlo sola, mudarse, organizar, empacar y dejar todas las cosas listas para poder llevar a cabo su plan e irse a Colombia con la tranquilidad de dejar todo en orden para cuando regresara. Sin imaginarse lo que le iba a pasar.

“Antes de irme a Colombia, yo ya sabía que me iba a ir dos meses, entonces tenía que subarrendar mi apartamento porque no iba a perder esos meses de renta. Detrás de todo esto hay meses de intentar hablar con los dueños de mi apartamento, intentando buscar a alguien. Aparte de todo esto, tenía que mudarme y sacar todas las cosas de mi apartamento, sola y justo para esos días me hospitalizaron. Mi gata se murió un día antes de yo volar y nuevamente tenía que resolver sola. En medio de todo llegó una persona días antes de viajar a Colombia y por un momento sentí que la vida me lo había mandado para yo ayudarle a él, porque no tenía a donde quedarse, y él a mí porque afín había encontrado a alguien”, empezó contando la bloguera colombiana.

Lo que todo pareció una solución a sus problemas y una señal divina en el momento en el que apareció, terminó siendo un dolor de cabeza y sufrimiento para ella, ya que apenas dejó el país americano, se encontró con una situación que la alertó de lo que le iba a pasar.

“Cuando yo estaba en Colombia, este man se desapareció, le escribí miles de mensajes diciéndole que por favor me avisara cuando podía pasar a sacar mis cosas y este man nunca apareció, se robó todas mis cosas, todo lo de mi apartamento, me dejó sin nada. Sí, confié en esta persona y la cagué. Y antes de que ustedes me digan lo que yo sé que me van a decir y lo que yo ya me dije, sí, eso me pasa por tonta, por confiada y por buena gente. Pero hay cosas que se hacen desde la necesidad, la falta de tiempo y la falta de recursos”, contó Celeste.

Celeste Guzmán aseguró que en el momento en el que apareció el hombre al que le subarrendó su casa con sus pertenencias, ella estaba con el afán de poder resolver para viajar hacia su país. Además, la solvencia económica y de recursos que tenía en esos días era justo para lo necesario. Así que le pareció la solución perfecta para el problema.

Sin embargo, ante lo ocurrido trató de comunicarse con el hombre en cuestión a través de diferentes métodos sin obtener una respuesta. De hecho, en el video compartido dejó ver varios de los mensajes y llamadas que le hizo a Jose, como se llama la persona que la robo, según los textos.

“Mi mamá intentó comunicarse con él, pero no tuve éxito, el man simplemente decidió desaparecerse. Entonces los días en los que llegué a Los Ángeles me dio por comunicarme con este chicho desde otro teléfono y me contestó”, reveló Guzmán.

El presunto ladrón le contestó la llamada a Celeste y cuando supo que era ella se puso nervioso, pero no le importó y le confirmó que se le iba a quedar con las pertenencias.

“Me frontió y me dijo de frente que me iba a robar, me dijo que básicamente no le importaban mis cosas y que no me quiso contestar los mensajes porque así lo quiso él. En conclusión, le valió mierda y aquí estoy, en Los Ángeles, robada y aparte de eso teniendo que lidiar con un hijueputa. Honestamente, más allá de lo material, que es duro porque realmente duele, es entender como hay personas tan malas que se justifican siendo malas personas y creyendo que están haciendo bien cuando no”, puntualizó la colombiana.