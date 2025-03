“Las chicas fuego” defendieron a Melissa Gate de Yina Calderón y la llenaron de elogios

Las "Chicas fuego" hablaron de Melissa Gate y Karina con La Toxicosteña la defendieron - crédito captura de pantalla Canal RCN

El equipo conformado por Yina Calderón, Karina García, La Toxicosteña y Lady Tabares se nombraron como el de “Las Chicas Fuego”, y entre ellas se reúnen en la habitación del maquillaje para hablar sobre sus estrategias, lo que les ha gustado o no de la competencia, darse consejos, apoyarse y para compartir momentos íntimos.

Ese espacio también ha servido para que entre amigas se digan los errores que están cometiendo, se desahoguen y para que encuentren soluciones a los problemas que surgen en medio de la convivencia del reality.

Sin embargo, en las redes sociales está circulando un clip, tomado del 24/7 que se puede ver en la aplicación del Canal RCN en el que aparecen Karina, La Toxi y Yina hablando de Melissa Gate y lo que más llamó la atención fue que estaban elogiándola y resaltando las cualidades de su personalidad.

Esta conversación fue de interés para los seguidores del programa y los fanáticos de la influencer paisa porque el “team Fuego” no es su aliado y en varias oportunidades ha demostrado estar en su contra por favorecer, apoyar y respaldar a Yina Calderón, la cual tiene una guerra con Melissa desde antes de entrar a La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón y Melissa Gate tienen rivalidad desde antes de entrar a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn @yinacalderontv/IG

Karina y La Toxi en esta ocasión estaban hablando de Melissa Puerta (su nombre de pila) y la mujer detrás del personaje Melissa Gate, ya que es alguien que les cae bien y les parece colaboradora, buena persona, entre otras cualidades.

De hecho, aprovecharon el espacio para expresarle a Yina que desde hace varios días Gate no se ha metido con ella, no le ha dicho ningún tipo de improperios, no la ha atacado y que, por el contrario, se ha dedicado a jugar y competir correspondientemente.

“Yo la he escuchado, yo la he visto, yo la miro, y aparte de lo que ella dice como Melissa Gate y todo el rollo, ella es servicial, es amable, es noble, no es egoísta. Ella me ha prestado ropa a mí y porque ella misma se ha ofrecido, un día estaba buscando un pantalón y ella me dijo: ‘yo tengo uno, si quiere se lo presto’. Si no aparece para hacerme cosas en el pelo. Yo la última vez que me ayudó con el cabello le dije que le pagaba cuando salga del programa. Pero yo he notado que la vieja tiene cosas muy bonitas como todo el mundo“, expresó La Toxicosteña.

La conversación se dio luego que de en la casa estudio se empezó a especular que Melissa tendría gran apoyo por parte del público porque ha contado con la posibilidad de que salgan de la competencia algunas de las celebridades que ella ha posicionado o pedido que sean eliminadas.

“La gente ve eso de ella. Es que somos humanos, aquí nadie vino a ser perfecto. La gente no se raya con las peleas de ustedes (Yina y Melissa) porque a la final divierten con ese rollo, a veces, le meten picante a la casa y al final son unos bonitos seres humanos, porque son las dos. Cada una tiene su raye, pero las dos son buenas. Melissa es muy divertida, tiene cosas bacanas”, puntualizó La Toxicosteña.