El nuevo EP de Mari ‘La Carajita’ refleja la honestidad de una artista que fusiona géneros y culturas

En la escena del pop urbano latinoamericano, la venezolana Mari ‘La Carajita’ ha irrumpido con fuerza y carisma para demostrar que las barreras se rompen a golpe de creatividad y autenticidad.

La artista, cuyo nombre artístico conjuga su identidad personal con un término muy venezolano para referirse a las niñas o jóvenes, acaba de lanzar su primer EP: Ginia, un trabajo que definió como una puerta a sus más profundas emociones y a su esencia experimental.

Conformado por siete canciones, Ginia surgió bajo el sello discográfico AP Global Music, por lo que tuvo la oportunidad de explorar sonidos frescos, genuinos y que, a la vez, dialogan con la escena global.

El título no es solamente un guiño a su segundo nombre, Virginia, sino que oculta el acrónimo de la frase “Grandes Ideas No Inventadas Antes”, un juego de palabras que refleja la ambición de Mari por dar a conocer propuestas musicales innovadoras y auténticas.

En una entrevista concedida a Infobae Colombia, la joven artista relató su proceso creativo, sus vivencias personales y lo que significa emprender un proyecto musical en un país con tantas dificultades como Venezuela.

El origen de “La Carajita”

Mari comenzó por explicar que el seudónimo de “La Carajita” surgió a raíz de un episodio de su infancia, pues a los ocho años, al presentarse en un show escolar tocando el cuatro, instrumento de la música tradicional venezolana, con gran destreza y fuerza, una mujer del público exclamó: “Esa carajita toca el cuatro como un hombre”.

Aunque inicialmente su madre se sintió ofendida, para Mari la anécdota representó todo lo contrario, una invitación a reivindicar la fuerza femenina: “En lugar de ofenderme, me di cuenta de que lo que estaba haciendo esa señora era igualar la fuerza de una niña a la fuerza de un hombre”, explicó.

Años después, ese episodio le sirvió de inspiración para darle vida a una canción que le dio una idea de lo que sería su carrera musical: “Escribí una canción que titulé La Carajita y, aunque finalmente el tema no salió, el nombre me pareció muy poderoso. Cambié mi usuario de Instagram y, cuando menos lo esperaba, todo el mundo empezó a llamarme Mari ‘La Carajita’. Más allá de ser algo personal, es una palabra muy venezolana que significa ‘la niña’, y eso le da mucha identidad a mi proyecto”.

El seudónimo 'La Carajita' nació de un episodio de infancia donde Mari demostró su destreza con el cuatro, reivindicando la fuerza femenina en la música tradicional venezolana - crédito Evoto

La versatilidad como bandera

Mari también explicó que uno de sus mayores intereses es no encasillarse en un solo estilo, sino fusionar diferentes géneros musicales para construir su propia personalidad artística.

“A mí me parece que hacer cosas puras puede ser, en cierto punto, aburrido. Lo genial de mi generación es la posibilidad de no encasillarnos, tanto en estilos musicales como en la forma de vestir o incluso la orientación sexual”.

Este espíritu experimental se reflejó en cada una de las canciones de Ginia, pues la producción cuenta con siete temas que van desde el pop urbano, el dancehall, ritmos caribeños y pinceladas de reggae; sin embargo, la artista destacó que el hilo conductor de toda su música es la honestidad.

Un viaje desde Cumaná al mundo

Mari nació en Cumaná, una ciudad costera del oriente venezolano con una fuerte tradición folclórica y musical, por lo que allí, el cuatro venezolano suele ser el primer instrumento que muchos jóvenes aprenden a tocar.

“La mayoría de los venezolanos que estamos involucrados en la música tenemos alguna relación con el cuatro. Lo más representativo para tocar es la música llanera, el joropo. Aunque en Cumaná no es llano, mi papá escuchaba mucha música llanera y, además, es muy común que las fiestas terminen con este género. También en mi ciudad tenemos algo llamado ‘joropo estribillo’, con otros códigos diferentes al llanero, pero que mantiene la esencia folclórica. Al final, el cuatro unifica toda la música venezolana”.

Para Mari, la música siempre estuvo presente y fue tanta su influencia que ni siquiera puede recordar con precisión el momento exacto en que decidió dedicarse a ella, pero, hizo énfasis en que una de las primeras canciones que la marcaron fue No es lo mismo, de Alejandro Sanz, cuyo arranque pop-rock despertó una chispa de emoción que no la ha abandonado desde entonces.

Mari 'La Carajita' fusiona diversos géneros musicales en su EP Ginia, desde el pop urbano hasta ritmos caribeños, con la honestidad como hilo conductor de su música - crédito Evoto

El respaldo de AP Global Music y la construcción de un proyecto sólido

Ginia nació bajo el sello de AP Global Music, una disquera independiente que, según Mari, la ha apoyado sin imponerle cambios drásticos ni intentar modelarla en un producto alejado de su esencia.

Este respeto a su identidad creativa ha sido fundamental para que la cantante se sienta cómoda y pueda encontrar un equilibrio entre lo que le gusta y la faceta comercial necesaria para alcanzar a un público más amplio.

“Soy muy afortunada porque casi ninguna disquera actúa así. Muchas veces intentan modificarte, pero mi sello, AP Global, siempre escucha mis intereses, respeta mi visión. Claro, llega un momento en el que hay que consolidar un proyecto y crear música con una intención, más allá de que solo me guste a mí, también quiero que mi música se escuche en todo el mundo”.

Mari relató que el acercamiento con AP Global Music nació de manera orgánica a través de Instagram cuando comenzó a subir demos a la plataforma entre 2020-2021.

“Ginia”: siete historias, siete mundos

Ginia se compone de siete canciones, cada una con un estilo propio, pero que se unifica en la sinceridad de sus letras, dado que Mari abordó temas como la presión de encajar en una sociedad superficial, el amor libre de etiquetas y la superación de las inseguridades.

Mari "La Carajita" lanzó su primer EP, Ginia, un trabajo que define como una puerta a sus más profundas emociones y a su esencia experimental, bajo el sello discográfico AP Global Music - crédito prensa Mari "La Carajita"

“Hay una canción que se llama Fresa, probablemente la más fuerte del disco, pero también la más personal y sensible. Allí hablo de mi crisis de identidad, de cómo en ocasiones me minimizaron o subestimaron por ser mujer. Y en Chicas como tú me atrevo a hablar de mi relación con una persona del mismo sexo, algo que nunca había contado. Lo que busco es empezar a ser más sincera. Para mí, el género de mi música es la honestidad”.

El reto de ser artista en Venezuela

Ser músico en Venezuela es, según Mari, un desafío en múltiples frentes, pues para muchos jóvenes, la industria musical en el país parece casi inexistente, con escasas oportunidades para vivir del arte y con la urgencia de migrar para crecer profesionalmente; sin embargo, la cantante reconoció que este contexto, por adverso que sea, también puede convertirse en una ventaja creativa.

“Es un reto supergrande, hay pocos recursos y es casi imposible vivir de la música allá; sin embargo, también hay un mundo de posibilidades: nadie ha hecho ciertas cosas propias de nuestro país. Tenemos influencias muy auténticas y esa honestidad conecta con el público. Por ejemplo, Rawayana acaba de ganar un Grammy, y sus influencias musicales son muy genuinas. En Venezuela no hay disqueras grandes, pero sí hay vivencias únicas que pueden reflejarse en la música”.

Cada canción de Ginia aborda temas personales y sociales con sinceridad, reflejando la versatilidad y autenticidad de Mari 'La Carajita' - crédito Evoto

Para Mari, esa “trampa y bendición” de la crisis venezolana la llevó a refugiarse en su habitación: en pleno 2017, uno de los años más difíciles que recuerda, se encerró a aprender producción, a componer y a grabar demos.

Ese esfuerzo y constancia alimentaron la posibilidad de ser vista desde fuera y, finalmente, firmar con AP Global Music.

Premios, colaboraciones y proyecciones

En 2025, Mari fue nominada a los Premios Lo Nuestro como “Mejor Artista Emergente”. Para la venezolana, esta nominación supuso una gran ventana de visibilidad y una validación de su trabajo; no obstante, recalcó que su objetivo principal no son los galardones, sino conectar con el público y llevar su música a cada rincón posible:

“Lo veo como una gran oportunidad, estoy muy agradecida, pero más allá del premio, mi meta es que el proyecto crezca, que mi música llegue donde tenga que llegar y que el público la sienta suya”.

En cuanto a Colombia, Mari confesó que el país ha sido referencia musical para ella y muchos artistas del género urbano, sobre todo por la proyección de grandes figuras como Karol G y la trayectoria de Shakira, J Balvin y Maluma, pero sin titubear mencionó a Feid como uno de los artistas colombianos con los que sueña colaborar:

“Sería un sueño trabajar con el Fercho. Me parece muy bueno, tanto por su sonido como por sus letras, y es un ejemplo de cómo la identidad y la jerga conectan con el público”.