Carin León anunció colaboración con Silvestre Dangond: se animó a cantar un adelanto

El mexicano Carin León confirmó que tiene en mente lanzar una colaboración con Silvestre Dangond - crédito Mario Anzuoni/REUTERS y @silvestredangond/Instagram

Carin León, reconocido internacionalmente como uno de los artistas más influyentes de la música mexicana de los últimos años, estrenó en mayo de 2024 su cuarto álbum de estudio, Boca Chueca Vol. 1.

Esta producción, en la que su sonido se expande a estilos como el rock, el pop y el country a lo largo de 19 canciones, marcó uno de los puntos de mayor ambición en su carrera musical y le valió un Grammy y un Latin Grammy a Mejor álbum de música mexicana.

Luego de su presentación en el Festival de Viña del Mar, Carin se prepara para seguir presentando Boca Chueca Vol. 1 en una serie de presentaciones que incluyen Estados Unidos y México en el primer semestre, y Europa entre julio y septiembre, aprovechando la temporada veraniega.

Por estos días el cantante viene dando entrevistas a distintos medios desde su natal Hermosillo, siendo una de las más reveladoras la que le concedió a la emisora Tropicana, pues allí confirmó que estaba por lanzar un nuevo sencillo en colaboración con Silvestre Dangond.

El mexicano confirmó que tenía una nueva canción en camino con el cantante vallenato, y hasta se atrevió a cantar un fragmento durante una entrevista - crédito Tropicana

Cuando el entrevistador le preguntó por el título de la nueva canción, Carin respondió: “Fíjate que del nombre no me acuerdo, pero te puedo cantar un pedacito del coro”. Tras recibir la aprobación del entrevistador, el cantante sacó a relucir su voz.

“Y a mí me hace falta que me digan cosas sencillas que se hacen grandes y a mí me hace falta que me digas estoy bonito, estoy elegante. He buscado de Dios en grupos de oración para que esto se salve. Si a terapia yo voy por alguna razón quedo peor que antes”

El entrevistador no ocultó su sorpresa al notar que su interpretación a capela tenía los mismos rasgos del vallenato y señaló: “Yo creo que Carin nació en Valledupar, pero nos tiene engañados y él dice ante todo el mundo que es de Hermosillo”, ante las risas cómplices del Carin.

La amistad de Carin León y Silvestre Dangond

Carin Leon recibió el premio a Mejor Álbum d Música Mexicana en los Grammy y los Latin Grammy por "Boca Chueca, Vol. 1" - crédito Marco Bello/REUTERS

La noticia de la colaboración sorprendió a los seguidores de ambos artistas, quienes no ven la hora de que sea publicada en plataformas digitales. No obstante, la relación entre ambos artistas data de hace tiempo, debido al gusto del mexicano por la música colombiana.

Ya durante su paso por el Festival Vallenato de 2024 dejó un momento para el recuerdo, luego de que el artista fuese invitado a una reunión privada que se celebró en la casa de Silvestre Dangond. Allí, acompañado de Carlos Vives y otras figuras influyentes del vallenato, el mexicano interpretó con entusiasmo Obsesión, compuesta por el barranquillero Sergio Amaris, demostrando su versatilidad y profundo respeto por este género.

El mexicano sorprendió a los presentes y a los internautas con su interpretación del vallenato 'Obsesión' - crédito redes sociales

Tiempo después, en diálogo con Infobae Colombia en julio de 2024, Carin recordó este momento y se mostró honrado de vivir ese momento rodeado de referentes del vallenato, comentando que “fue compartir con mi familia de otro país”.

“Estar ahí en su casa [de Silvestre], compartiendo tantas historias al lado de Carlos Vives y tantas figuras del vallenato, fue algo impresionante. Son de esas cosas que el dinero no puede comprar, el poder compartir con tus ídolos, con toda esta gente que han vivido tanto arte, con una visión tan similar, pero a la vez tan distinta de las cosas, de lo que pasa en la música. Y sobre todo, al igual que yo, orgullosísimos de su folclor y de lo que los forma”, manifestó.

En esa oportunidad, de hecho, reveló que estaba en planes de colaborar con un artista colombiano, aunque en esa ocasión comentó que se trataba de Carlos Vives.