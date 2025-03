Yina Calderón presiente que a su amiga Epa Colombia le ocurre algo y así lo expuso en ‘La casa de los famosos’: “¿Qué le pasará?”

Así lo expuso en una charla con Lady Tabares en la casa estudio - crédito @fliperc24/TikTok

Una de las preguntas que se han hecho los seguidores de La casa de los famosos Colombia tiene que ver con la posibilidad de que a Yina Calderón le cuenten lo que pasa con su amiga Epa Colombia. La empresaria de fajas, al no tener comunicación con el exterior, desconoce que Daneidy Barrera se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

Sin embargo, la empresaria de fajas se mostró bastante consternada en una conversación con Lady Tabares, donde le comentó que se dio cuenta de que la voz de la persona que estuvo afuera de la casa estudio, arengando para apoyarla, no era la de Epa Colombia. La confusión se generó cuando, días atrás, una mujer le gritó “amiga”, emocionando a la huilense, pero la duda quedó en Calderón.

En la conversación con Tabares, la creadora de contenido aseguró que tiene el presentimiento de que a su amiga le está pasando algo, pues considera que no es normal esta ausencia de la bogotana. A Calderón se le hace extraño que Barrera Rojas no se haya pronunciado en ningún momento, pues antes de entrar a la casa estudio le confirmó que estaría apoyándola en todo momento.

“Era una seguidora, no era mi amiga Epa, ni era mi hermana … Porque Epa no habla así (mientras se coge la nariz e imita el tono de voz de la bogotana). No, no es Epa Colombia, mi amiga qué pasará, pero no es Epa”, dijo Calderón, mientras Lady respaldaba sus palabras diciendo “cuando usted dijo que no era la Epa, todos quedamos como aaahhh, entonces no, pero yo juraba que era ella”.

Y es que antes de que la polémica creadora de contenido ingresara a la casa estudio, Calderón y Epa Colombia compartieron la despedida que hizo la familia de la huilense, siendo la última imagen que se conoció de las dos.

Por qué Epa Colombia está en la cárcel

Daneidy Barrera Rojas, también conocida en redes sociales como Epa Colombia, fue capturada cuando estaba en una de sus peluquerías a finales de enero de 2025. De allí, la empresaria fue trasladada al búnker de la Fiscalía mientras esperaba la condena que le impuso el alto tribunal a 63 meses de prisión, sin posibilidad de casa por cárcel.

Epa Colombia se enfrenta a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el cual la sentenció a cinco años y dos meses de prisión —por los daños que generó en la Estación Molinos— en medio de las protestas que se estaban haciendo contra políticas gubernamentales del momento.

Para ese momento, la joven creadora de contenido se grabó mientras rompía con un martillo los vidrios de la estación de transmilenio y “ocasionó severos daños, que obstaculizaron seriamente el transporte público”. Al ser replicadas en redes sociales e invitando a sus seguidores a que actuaran como ella, fue calificado como instigación al terrorismo.

Así quedó registrado en diferentes publicaciones mientras los togados leían sus argumentos a la condena impuesta a la bogotana y madre de una niña.

“Es claro, entonces, que Daneidy Barrera Rojas actuó por fuera del marco normativo que permite la protesta social, dado que el actuar de ninguna manera fue pacífico, sino que, por el contrario, fue violento y destructivo. Utilizó como arma contundente un martillo para arruinar la estación Molinos de Transmilenio y ocasionó severos daños, que obstaculizaron seriamente el transporte público, y, en similar forma, arremetió contra la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Tunjuelito”, indicó la Corte al ratificar los fallos de un juez de Bogotá y del Tribunal Superior de la ciudad.