Reforma laboral de Petro no resuelve estos problemas de empleo que las empresas advirtieron al Gobierno durante dos años

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, aseguró que el proyecto de ley, tal y como están, no resuelve la informalidad, ni la pobreza, ni la falta de productividad - crédito @JDOviedoAr/X

Los senadores Honorio Henríquez (Centro Democrático), Alirio Barrera (Centro Democrático), Esperanza Andrade (Partido Conservador), Nadia Blel (Partido Conservador), Berenice Bedoya (ASI), Miguel Ángel Pinto (Partido Conservador), Ana Paola Agudelo (Mira) y Lorena Ríos (Justa Libres) sorprendieron a Colombia con la firma de una ponencia de archivo para hundir el proyecto de reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro en la Comisión Séptima del Senado.

Con esto, la iniciativa quedó sin pies ni cabeza, debido a que los ocho votos son mayoría en la comisión, teniendo en cuenta que la misma está conformada por 14 congresistas.

Por supuesto, la decisión generó la ira del presidente Petro, que, por medio de X, entre otras cosas, dijo que la Comisión Séptima, en su mayoría, traicionó al pueblo trabajador de Colombia. Esto, teniendo en cuenta que la iniciativa le devolvía los recargos nocturnos con mejores pagos a los empleados, así como una mejoría a los que trabajan dominicales y festivos.

Los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral consideran que este proyecto de ley es inconveniente para Colombia - crédito @nadiablel/X

Asimismo, escribió que “buscaremos que sea reversible la decisión pero sobre el engaño solo nos llevan a la violencia”. También, “que el pueblo trabajador de Colombia sepa quienes fueron lo que los que lo han traicionado”.

El nuevo camino de la reforma

Dichas afirmaciones las confirmó luego en una alocución presidencial en la que informó que el Gobierno seguirá buscando que la reforma salga adelante, pero de otra forma. En esta, dijo que la reforma laboral vuelve a sus preguntas iniciales que ahora se trasladarán al pueblo. Además, que lo que es posible decretar se decretará en los próximos días y que “el poder del pueblo es el poder de movilizarse, pero, sobre todo, es el poder de decidir”. Según él, “si no se deja decidir al pueblo no hay democracia sino tiranía.

Ante esto, las reacciones no se han hecho esperar. El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) Juan Daniel Oviedo, actual concejal de Bogotá, llamó la atención del mandatario, ya que, según él, la tensión política no genera empleo. En un video en redes sociales, el cabildante le dijo al presidente que la reforma laboral no resuelve la informalidad, ni la pobreza, ni la falta de productividad.

En comparecencia ante los medios y, posteriormente, en alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro confirmó que convocará a una consulta popular sobre las reformas que, según él, no quiere aprobar el Congreso - crédito Joel González/Presidencia

Asimismo, dejó claro que “Colombia necesita desarrollo y oportunidades, no imposiciones ideológicas. No se trata de discursos, se trata de soluciones reales para quienes hoy no tienen trabajo. Eso sí sería un verdadero cambio, pero ya sabemos que ese cambio no llegó”.

Ni informalidad ni pobreza

Insistió en que la evidencia y la verdad confirman que lo que se está discutiendo en este momento en el Congreso de la República no es la reforma laboral que necesita el país la que resuelve la informalidad, la que resuelve la pobreza, la que facilita la creación de mayor capacidad productiva, que genere más empleo y sobre todo, la que resuelve el problema de la informalidad laboral en el campo del país.

“Tal vez en unos años más adelante, cuando Colombia esté más desarrollada, podemos estar hablando de estabilidad laboral reforzada y de promoción de contratación indefinida. Pero hoy necesitamos flexibilidad y mayor generación de empleo que resuelva los problemas que estamos enfrentando en nuestro país”, apuntó Juan Daniel Oviedo.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dice que la reforma laboral no genera más empleo - crédito @BruceMacMaster/X

Reforma laboral concertada

Otro que se refirió al asunto es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master.

El dirigente gremial indicó que durante más de dos años se insistió en la necesidad de que se construya una reforma laboral concertada que haga de Colombia un país en el que haya más empleo, más formalidad, más oportunidades para los colombianos, más equidad y que lo haga más competitivo.

Remarcó que “la actual coyuntura debería ser entendida como una oportunidad para reflexionar y construir la reforma que necesita el país, en beneficio de trabajadores y empleadores, que son el motor del desarrollo de toda sociedad, con la participación efectiva de las instancias de concertación, Congreso de la República y sociedad”.