Paola Holguín arremetió contra Petro tras anuncio de consulta popular para reformas: “Si quieren, vamos a las urnas”

El debate político en Colombia se intensificó tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de someter a consulta popular las reformas laboral y de salud, luego de que la primera fuera hundida en la Comisión Séptima del Senado. La decisión del mandatario generó una fuerte reacción en distintos sectores políticos, especialmente desde la oposición, donde destacó la postura de la senadora Paola Holguín, del partido Centro Democrático.

El hundimiento de la reforma laboral el 11 de marzo de 2025 desató una serie de críticas por parte del oficialismo, con Petro expresando su inconformidad a través de su cuenta en la red social X durante toda la tarde. Posteriormente, en una alocución oficial, el jefe de Estado confirmó su intención de llevar las reformas a una consulta popular y convocó a una movilización a favor de las iniciativas, lo que generó inmediatas reacciones por parte de la oposición.

En un video compartido en sus redes sociales, la senadora arremetió contra la postura del mandatario y cuestionó la legitimidad de su propuesta. En su intervención, Holguín criticó duramente la narrativa del Gobierno sobre las manifestaciones que marcaron el “estallido social”en 2021 y señaló lo que considera una contradicción en el discurso del oficialismo.

“Hace mal el mandatario cuando hace apología a lo que ellos denominan estallido social, esa toma violenta de las ciudades de Colombia que se vio que tenía fines políticos y financiación oscura. Lo que ellos denominan estallido se producía supuestamente por el descontento, por el alza de impuestos, el alza a la gasolina y el tema de acceso a la educación. La pregunta es, ¿dónde están hoy?”, cuestionó la senadora.

Asimismo, Holguín recalcó que las políticas de la administración estatal generaron las mismas condiciones que antes provocaron las protestas, haciendo referencia al aumento del precio de la gasolina y las reformas tributarias impulsadas por la administración Petro. En su declaración, también sostuvo que el Congreso de la Repúlica no está obligado a aprobar las reformas del Ejecutivo sin una debida deliberación.

“Petro ganó, pero la Constitución no perdió. En Colombia la Constitución y la ley siguen vigentes y cualquier reforma que se quiera hacer debería cumplir con los parámetros constitucionales y legales. No se vale que les choque el Congreso cuando no aprueban las reformas, como ellos las quieren imponer”, enfatizó la legisladora.

En su mensaje, la senadora del Centro Democrático también lanzó duras críticas a la reforma a la salud promovida por el Gobierno nacional y por el ministro de la cartera de la Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al afirmar que el modelo propuesto fracasó en otras naciones y que el piloto implementado en el magisterio ya muestra signos de crisis. “Hoy lo que vemos es angustia por falta de atención, de acceso a medicamentos y por la profunda crisis del sistema”, indicó.

Por otro lado, sobre la reforma laboral, Holguín advirtió que su aprobación podría traer efectos negativos en la economía y en la generación de empleo. “Gracias a Dios, en el Congreso, sobre todo en el Senado, hay conciencia de cómo esa reforma con los sobrecostos y rigideces termina afectando la libertad sindical, la generación de empleo y la formalización en un país donde más del 99% de las empresas son Mipymes. Es imposible cargar con lo que esta reforma traía”, señaló.

El cierre de su declaración estuvo marcado por un llamado a la unidad de la oposición para frenar lo que considera intentos de imponer un modelo estatista. “Nuestra invitación es a que nos unamos, a que el debate sea técnico y no ideológico, a que defendamos la salud, la pensión, el derecho al empleo digno y no permitamos más que el populismo y el discurso de odio y división acabe con Colombia”, expresó.

Así mismo, Holguín respondió con desafío a la propuesta de consulta popular planteada por Petro: “Si quieren que vamos a las urnas en una consulta popular, está bien. Háganla de acuerdo a la Constitución y la ley, porque los colombianos han demostrado que tienen valor y no tienen ingenuidad. Por eso perdió el referendo cuando quisieron imponer a la fuerza el acuerdo de La Habana, porque en Colombia lo que sobra son colombianos de bien y sensatos que piensan no solo en sí mismos, sino en el presente y el futuro de la nación”.