Ministro de Trabajo Antonio Sanguino dijo que “habrá muchas movilizaciones” y recordó la reforma tributaria de Carrasquilla

El ministro de Trabajo Antonio Sanguino, también comentó que habría marchas en respaldo a la reforma laboral - (Crédito: Colprensa)

El 11 de marzo, la reforma laboral propuesta por el gobierno de Gustavo Petro fue desestimada por la Comisión Séptima del Senado, tras la votación de ocho de sus catorce integrantes a favor de una ponencia negativa. Esta decisión dejó la iniciativa prácticamente descartada.

Ante la decisión de la comisión del Senado, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó la continuación del debate sobre la reforma laboral, a pesar de su aparente fracaso. Sanguino resaltó la importancia de seguir discutiendo el proyecto de ley, el cual, según él, es una demanda urgente de los ciudadanos colombianos.

De hecho, frente a varios medios de comunicación mientras se encontraba en el Congreso de la República, dijo que “habrían muchas movilizaciones (sic)” en respaldo de la reforma laboral del Gobierno Petro y recordó la reforma tributaria del exministro de Hacienda del Gobierno de Iván Duque, diciendo que este y el exjefe de cartera “cayeron por la presión de la movilización”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respondió con respecto al tema ante varios medios de comunicación al señalar que, si es necesario, se recurrirá a la movilización popular para respaldar las reformas del gobierno.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respondió con respecto al tema ante varios medios de comunicación al señalar que, si es necesario, se recurrirá a la movilización popular para respaldar las reformas del gobierno - crédito Colprensa

Enfatizó que las centrales sindicales ya han convocado una gran manifestación para el 18 de marzo, anticipando que esta será solo una de muchas movilizaciones que podrían ocurrir.

Según el ministro, la historia reciente muestra que la presión ciudadana puede influir en las decisiones del Congreso, recordando cómo la reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla fue derrotada gracias al estallido social de 2021.

“Las centrales ya han convocado una gran movilización para el 18 de marzo y habrá muchas movilizaciones, ¿eh? Porque, recordarán ustedes, que la reforma tributaria de Carrasquilla y el mismo Carrasquilla cayeron en el Congreso de la República por la presión de la movilización popular y ciudadana en el estallido social de 2021″, comentó el jefe de la cartera de Trabajo del Gobierno Petro.

Con respecto a lo mencionado por Antonio Sanguino, un día después de que el expresidente Iván Duque ordenara retirar la reforma tributaria del Congreso, se conoció la renuncia de Alberto Carrasquilla al Ministerio de Hacienda. Esta decisión fue consecuencia del fracaso de la reforma tributaria, la cual había sido una de las propuestas más controvertidas del anterior gobierno del país.

Sanguino también dejó claro que el gobierno está dispuesto a recurrir a distintas formas de participación popular para impulsar sus propuestas. “Si quieren movilización popular, habrá movilización popular. Si quieren consulta popular, habrá consulta popular”, afirmó el ministro, mostrando su disposición a usar estos mecanismos para que la ciudadanía tenga un papel activo en la definición de políticas clave como la reforma laboral y la reforma tributaria.

Por otro lado, con respecto a esta situación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, abordó la posible “ruptura” entre el Gobierno y el Congreso, como lo había señalado el presidente Petro, además al igual que Sanguino habló de manifestaciones. En sus declaraciones, Benedetti expresó: “Si no quieren dialogar con nosotros, si buscan 8 firmas a la carrera y lo radican sin el debate, pues eso no sirve. No habrá comunicación y por eso nos vamos a la calle”.

Por otro lado, con respecto a esta situación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, abordó la posible “ruptura” entre el Gobierno y el Congreso, como lo había señalado el presidente Petro, además al igual que Sanguino habló de manifestaciones - crédito Hugo Sierra/Presidencia

Y es que, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, habló del archivo de la reforma laboral en una alocución en la noche del 11 de marzo, luego de que se diera a conocer esta noticia.

Y es que, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, habló del archivo de la reforma laboral en una alocución en la noche del 11 de marzo, luego de que se diera a conocer esta noticia - crédito Joel González/Presidencia

En su intervención el primer mandatario colombiano comentó lo siguiente: “Hay un bloqueo institucional contra el voto popular del año 2022 y nosotros creemos que hay que superarlo si queremos democracia y paz en este país. Democracia y paz significan derechos para las personas, no esclavitud, significa pensión para los viejos y no que se mueran de hambre. La reforma laboral que la Comisión Séptima piensa hundir lo único que planteaba era que si había horas extras y trabajos en festivo se pagara más”.