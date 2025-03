Melissa Gate y Yina Calderón enfrentaron un nuevo reto juntas en “La casa de los famosos Colombia”: así les fue

Las creadoras de contenido tuvieron que unirse de nuevo para participar en un reto de presupuesto - crédito montaje @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram - cortesía Canal RCN

La convivencia en La casa de los famosos Colombia continúa poniendo a prueba a sus participantes y, esta vez, un desafío semanal obligó a dos de las figuras más controvertidas del programa, Melissa Gate y Yina Calderón, a trabajar juntas.

Ambas creadoras de contenido, conocidas por su fuerte enemistad, tuvieron que colaborar para cumplir con una prueba que determinará el presupuesto semanal del grupo. El resultado de esta interacción dejó a los espectadores sorprendidos y generó una ola de reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la dinámica del programa, los participantes debían crear contenido original cada vez que sonara la alarma de El Jefe. En esta ocasión, el reto consistió en ordenar correctamente una serie de objetos, mientras que Leidy Tabares, otra de las participantes, supervisaba el cumplimiento de las reglas.

Aunque el objetivo era claro, la tensión entre Melissa Gate y Yina Calderón se hizo evidente desde el inicio de la actividad.

Pese a sus diferencias, las creadoras de contenido se tuvieron que unir para ganar una prueba - crédito @canalrcn / Instagram captura

A pesar de las diferencias personales, ambas influenciadoras lograron completar la prueba. Sin embargo, la actitud de las participantes fue notablemente distinta. Mientras que Gate mantuvo una disposición positiva durante el desafío, Calderón dejó entrever su incomodidad al compartir la actividad con su compañera.

“Los hicieron súper bien, lastima la actitud de Yina”, “dejo claro que mi apoyo es solo por Melissa”, “amo ver como Melissa sin hablarle o tocar a Yina, la pone insegura”, “la actitud de Yina friega todo”, “Yina nunca soporta cuando le toca hacer algo con Melissa”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Claudia Bahamón intentó que Yina y Melissa hicieran las paces

En la mañana del martes 11 de marzo, la presentadora de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamon entró como una invitada especial a La casa de los famosos, donde tuvo la oportunidad de acompañar a los concursantes en un reto.

Aunque el desempeño de los famosos fue viral en redes sociales, los seguidores del programa destacaron más el momento en que la presentadora se sentó junto a Yina y Melissa y les cuestionó las razones por la que se critican tan fuerte dentro del programa.

La presentadora habló con cada una de las creadoras de contenido - crédito @casa_famososCo / X

Bahamón en medio de un diálogo con Melissa le aconseja que no se quede en la situación que la hirió, sino que trate de avanzar. “Cuando uno se queda con esa sensación de lo que pasó en ese momento… es mejor dejar pasar y que lo olvides y ya”, le dijo la presentadora a Melissa.

Ante el consejo de la presentadora, Gate confesó que debido a lo violentos que han sido los enfrentamientos entre las dos ha decidido en los últimos días ignorar las acciones de Yina.

“Es como mis familiares tóxicos que me han hecho daño, yo los perdoné… Ley de la toalla, to' allá y yo acá… A veces lo más sano para ti es alejarte de las cosas que te hacen daño", explicó Melissa.

Claudia le cuestionó a la participante si en algún momento intentó acercarse a Yina para hablar, a lo que Melissa confesó que en algún momento lo consideró, sin embargo, reveló haber recibido violencia por parte de ella.

“Una vez intenté, pero lo único que recibí fueron gritos, entonces me di cuenta de que definitivamente no”, dijo Melissa recordando el momento en que se sintió amenazada por la empresaria de fajas. “Aparte ella siempre me ha dejado claro que me quiere matar… una vez a ti te piden la dirección para enviarte ‘un regalo’, y que viene de una persona que no te quiere mucho…“, dijo Melissa.

Melissa confesó que ha intentado ignorar las acciones de Yina dentro de la casa - crédito @meligate_oficial/ Instagram

El momento de las creadoras de contenido junto a Claudia Bahamón desató algunas reacciones en los comentarios en donde varios internautas se mostraron de acuerdo con Melissa.

“Total Melissa cuando entro la fue a saludar y está empezó a tirarle de una jaja si hubiera sido inteligente la saludaba también y ya”, “Lo que Yina tiene aguantar al vivir con ella misma no se lo deseo a nadie. Esa nena está muy rayada psicológicamente”, “Melisa se porto bien a ala altura. No fue grosera. Yina si demasiado agresiva con claudia”, fueron las reacciones en redes sociales.