Manuela Gómez fue víctima de estafa y alertó a sus seguidores para que no les pase lo mismo: “Me suplantaron”

Los delincuentes siguen haciendo de las suyas por diferentes medios y las celebridades no están exentas de caer en este tipo de artimañas. El caso más reciente fue el de la creadora de contenido y microempresaria Manuela Gómez, recordada por haber formado parte del programa Protagonistas de nuestra tele.

La paisa utilizó sus redes sociales para denunciar un caso que la tiene bastante preocupada y aprovechó la oportunidad para alertar a sus miles de seguidores. Según la antioqueña, se enteró de su reporte negativo en las centrales de riesgo después de hacer una investigación por “curiosidad”.

Cuando se enteró, de manera jocosa aseguró que no entendía el motivo por el que aparecía reportada en el sistema “no entiendo si fue que no pagué las 72 cuotas o qué”, cuando se llevó una sorpresa al darse cuenta de que aparecía con una deuda de un crédito que no solicitó con una firma de ropa “por una compra que hice hace dos meses”.

Esto la llevó a revisar entre sus movimientos financieros si dicha adquisición la recordaba.

“Fui a la tienda a que me mostraran la factura de lo que supuestamente compré. Empezamos a buscar las referencias y pues esto nunca lo compré, dije ¿qué pasó acá? Entonces empezaron a revisar y entramos en la conclusión hicieron una compra a mi nombre, un crédito aparte de eso, más grave, que no entiendo cómo esta entidad hizo un crédito a nombre de otra persona haciéndose pasar por mí”, señaló la influenciadora en sus redes sociales.

Finalmente, Manuela criticó el hecho de que el local autorizara una compra a su nombre sin solicitar la cédula en físico, por lo que pidió que le dijeran en qué lugar se había realizado la compra: “Ya se imaginarán el chicharrón … Me reportan o estoy reportada por una deuda de un crédito que yo jamás hice, o sea, quién firmó, cómo el almacén aceptó, yo sí quiero saber”.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer y en los comentarios que dejaron sus seguidores en las historias de su cuenta de Instagram que ya desaparecieron, destacan: “Ay María Dolores, un bañito de ruda no nos caería nada mal, dos meses y sigues caída”; “No entiendo, cómo es posible que en menos de dos meses ya te reportaron en datacrédito”; “Le creo totalmente, porque yo pasé por lo mismo, pero con Tigo”; “Vive de problema en problema, qué sal”, entre otros.

Esta no es la primera vez que la paisa es víctima de estafa, pues a través de sus redes sociales en el pasado, alertó a sus seguidores cómo era el modus operandi de los estafadores. En ese momento, aseguró que una supuesta clienta le había enviado el comprobante de una compra a su negocio, pero había algo extraño en la transacción.

“Una señora me mandó un soporte de pago, igualito a los de una entidad bancaria por un valor de 500 mi pesos, diciendo que se equivocó en el valor, que iba a llevar unos despigmentantes y que si le devolvía del resto del dinero”, aseguró la influenciadora a través de sus historias de Instagram.

Sin embargo, en un segundo intento, la mujer le dijo que se había vuelto a equivocar en la suma de dinero transferida, lo que le pareció extraño a la paisa y decidió verificar el ingreso de las transacciones, percatándose que ninguna había entrado a sus cuentas.

“Ahí nos dimos cuenta de que efectivamente era una estafa, la señora hasta nos bloqueó de su WhatsApp, para que tengan mucho cuidado con esos soportes de pago que ya los están falsificando, ya para todo buscan la malicia”.