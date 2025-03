La Unión Europea respaldará a Colombia si pierde los fondos de ayuda de Estados Unidos: “Vamos a continuar”

El enviado de la Unión Europea para la paz en Colombia habló de los avances en el cumplimiento del acuerdo de paz - crédito Reuters

El cumplimiento del Acuerdo de Paz y las negociaciones que ha tenido el Estado colombiano con grupos armados, se han vuelto temas en los que se ha centrado gran parte de la atención de los aliados políticos del país, siendo la Unión Europea (UE) uno de ellos.

Es por ello que en diálogo con France 24, el enviado especial de la UE, Adrianus Koetsenruijter, habló sobre los temas que le importan a la entidad del país, haciendo hincapié en la búsqueda de paz.

En primer lugar, Koetsenruijter afirmó que le preocupa la situación que se vive en las fronteras de Colombia, ya que las cifras de reclutamiento de menores, asesinatos de firmantes y las oleadas de violencia, resaltando la del Catatumbo, van en aumento.

“Todas esas cifras son negativas, no es para lograr decir que se está logrando un proceso de paz, es muy preocupante, sobre todo en las costas, en las diferentes fronteras con Venezuela, Perú y Ecuador. En gran parte de Colombia no tienen tantos problemas, por no decir que nada”.

Adrianus Koetsenruijter es el enviado especial de la Unión Europea para la Paz en Colombia - crédito Colprensa

El enviado de la Unión Europea habló de las dificultades que tiene el Gobierno Petro, afirmando que se debe priorizar, tener garantías de seguridad, para luego buscar consolidar un acuerdo con alguno de los grupos armados.

“No hubo un momento crucial en el proceso de paz, hay permanencia de violencia y criminalidad, estamos en ese momento, en el proceso de que no hay avances, a nivel de las negociaciones, de las diferentes mesas, pero tenemos que tener condiciones para adelantar y terminar esas negociaciones. Lo que paso en enero en el Catatumbo, las luchas contras las bandas, ahí el Estado tiene dificultad”.

Koetsenruijter indicó que el Gobierno nacional debe garantizar la seguridad de todos en el país, “incluso para los que están en la mesa”, asegurando que si no hay confianza, ninguna negociación saldrá adelante.

“Hay que resolver seguridad, justicia y reemplazar las economías ilegales, para asegurar la confianza de las empresas que pueden invertir en las regiones afectadas por la violencia en el país. Hay grupos como el Clan del Golfo, que tienen control en gran parte del país en las que el gobierno no tiene influencia, eso da preocupación en la población”.

El enviado de la UE indicó que el Gobierno Petro debe recuperar la confianza de las personas - crédito Europa Press

Sobre la violencia que se registra en el Catatumbo y en el Cauca, el enviado de la Unión Europea indicó que el Gobierno nacional debe tomar decisiones, y si no puede llegar a un acuerdo con los grupos armados, es momento de imponerse por la fuerza.

“En principio, no es posible, hay que tomar medidas de seguridad, que pueden ser parte de negociación, o sino con la fuerza que tienes. La gente no va a tener confianza en el Estado si no tienen más poder que los grupos armados. Si la gente no se siente protegida, no se puede hacer nada. El diálogo es importante, que la población que es víctima también pueda aceptar los acuerdos de las negociaciones”, indicó.

Sobre el tiempo que le queda en la presidencia a Gustavo Petro, Koetsenruijter indicó que el mandatario no debe desaprovechar el año y medio buscando que un aliado sea ganador de las próximas elecciones, sino priorizando concretar un acuerdo de paz con el Clan del Golfo o el ELN.

“Sí, en seis meses están en modo elecciones, pero es inaceptable decir que a falta de un año y medio, es tiempo perdido, el Gobierno debe seguir, buscar tener un país estable. Tienen todo el tiempo para avanzar en todas las áreas, en el acuerdo de paz, pero también en negociaciones”.

3,6 millones de hectáreas de Colombia cuentan ahora con un mejor manejo de los recursos ambientales gracias al Programa Riqueza Natural de Usaid - crédito Reuters

Por último, el europeo habló de las responsabilidades de la UE, reconociendo a su continente como responsable de la violencia en Colombia, por lo que afirmó que no han pensado alejarse del país, y ante la posibilidad de que Estados Unidos corte los fondos de la Usaid, indicó que eso hará que ellos se vuelvan en el aliado principal de la nación latinoamericana en búsqueda de la paz.

“Estamos desde hace mucho tiempo, con una inversión enorme. Tenemos también responsabilidad en la existencia del crimen organizado por la demanda de la cocaína. Nadie se puede separar y decir que no tiene nada que ver con lo que está pasando en Colombia, por eso somos socios de Colombia y de toda América Latina. Vamos a continuar y queremos participar más en la economía, ya estamos haciendo inversiones”.