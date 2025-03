Greeicy se arriesgó con cambio de ‘look’ y provocó reacciones encontradas: “Bien acompañada”

La cantante tuvo un accidente en su hogar - crédito @greeicy/Instagram

Greeicy Rendón continúa presentando su álbum Yeliana, publicado en 2024, a la par que presenta colaboraciones con otros artistas en una agenda de trabajo que parece no tener fin.

Pese a que la vallecaucana admite que eso la aleja más de lo que quisiera de su hijo, Kai, demuestra que aprovecha cada momento que pasa con él y su pareja, Mike Bahía, algo que no dudan en reconocerle sus seguidores, tras la culminación de una serie de fechas que brindó en México, durante los primeros días de marzo.

Lo que parece generar más dudas entre ellos es el reciente cambio de estilo al que se sometió. En su cuenta de Instagram, Greeicy subió una serie de fotos mientras está en Los Angeles junto a su pareja y su hijo.

El nuevo ‘look’ consistió un balayage rubio (un conjunto de luces pintadas en el cabello que incrementan la luminosidad del cabello), que a pesar de tratarse de una peluca, dejó sensaciones encontradas entre sus seguidores.

El corte rubio de Greeicy generó reacciones encontradas entre sus seguidores en redes sociales - crédito @greeicy/Instagram

“Bien acompañada la rubia esta, mientras la otra coma y coma pan. Por aquí dejo par de cositas de estos últimos días en los que hemos comido sabroso. La buena compañía es algo que permanece”, escribió Greeicy en la descripción, mostrando su sentido del humor y su sentido de pertenencia por su familia.

Muchos halagaron el cambio y aseguraron que el rubio le favorece, llegando incluso a comentar que su atractivo aumentó significativamente. Algunos de los comentarios más comunes fueron: “Creo que el atractivo le aumenta en un 200%” y “Sé que es una peluca, pero se ve muy guapa y todos estamos de acuerdo”.

Pero, no todos estuvieron de acuerdo, y no faltaron quienes afirmaron que la cantante lucía mejor con su acostumbrado cabello castaño.

A Greeicy no le perdonan su cercanía con Isabella Ladera

Pero, no todos son comentarios favorables para la caleña. En los últimos días, en medio de la polémica que rodea a Isabella Ladera tras conocerse su relación con el cantante de afrobeat Beéle.

La influenciadora compartió en su cuenta oficial un momento con su hija Mia, fruto de su anterior relación con Isander Pérez.

“Hoy estaba comiéndome a amor a mi bebé y dije: “Ojalá tener una foto o video de esto, al menos”, y lo grabé. Amo ser tu mami, Mia", escribió la venezolana. Greeicy respondió a la publicación poco después demostrando que entendía su faceta maternal: “Besarles la esquinita de la boca y respirar profundo. Eso es...” escribió la cantante.

Las seguidoras de Greeicy no le perdonaron su cercanía con Isabella Ladera - crédito @greeicy/Instagram

Ese momento de cercanía que demostró Greeicy no fue bien recibido por buena parte de sus seguidoras, particularmente porque el propio Beéle dio a conocer que es una relación que nació fruto de una infidelidad.

Greeicy no pudo contener las lágrimas e hizo profunda reflexión sobre la maternidad

A través de sus redes sociales, la cantante no ocultó la nostalgia por su hijo, del que se separó unas semanas mientras continuaba con su gira de conciertos - crédito @greeicy/Instagram

Mientras se encontraba realizando sus conciertos en México, la cantante no pudo ocultar que se sentía afectada por estar tanto tiempo tan lejos de su hijo.

“Estoy sensible, porque claro, duré varios días por fuera sin el gordo [refiriéndose a Kai] y hoy es mi único día y tengo también cosas por hacer. Y digo ‘no, cancele todo porque tengo que estar con él’”, relató, dejando ver la compleja mezcla de emociones que le representaba equilibrar el trabajo con la crianza de su hijo.

En ese sentido, Greeicy lamentó no poder estar presente en todos esos momentos, como cuando Kai usó por primera vez la bacinilla. “Suena chistoso, pero yo hubiera querido estar ahí”, expresó. Pese a que fue testigo en tiempo real de lo sucedido, no estuvo de cuerpo presente junto a Kai, sino que lo hizo mediante una videolllamada.

“Estuve superpresente, no fue como que me enteré hoy. Me enteré ese día en el instante y lo llamé. Pero al final uno quiere estar como ahí”, afirmó, pero ni siquiera ese consuelo le evitó las lágrimas.