Colombiana que sobrevivió a un accidente aéreo contó su experiencia en emotiva entrevista con The New York Times

En una emotiva entrevista con The New York Times, Christopher Maag, reconocido periodista, compartió los detalles de su encuentro con Astrid López, una colombiana que sobrevivió a un trágico accidente aéreo ocurrido en 1990.

En su relato, Maag describió cómo visitó el lugar del accidente junto a Astrid 33 años después de aquel suceso que cobró la vida de 73 personas.

Según los investigadores del caso, el accidente del vuelo 52 de Avianca podría haberse evitado, pero una serie de errores y circunstancias lo convirtieron en una tragedia.

El vuelo 52 de Avianca partió el 25 de enero de 1990 a la 1:10 p. m. desde Bogotá, Colombia, con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York. La aeronave, de colores rojo y blanco, hizo una escala en Medellín para repostar combustible y permitir el embarque de nuevos pasajeros, entre ellos Astrid López.

La joven colombiana contó al citado medio que viajaba a Estados Unidos como parte de un premio que sus padres le habían otorgado por su buen rendimiento académico: un viaje a Disney World.

El avión despegó de Medellín con suficiente combustible para el trayecto, pero las malas condiciones meteorológicas en el noreste de Estados Unidos provocaron múltiples retrasos, lo que hizo que el vuelo 52 tuviera que esperar durante tres ocasiones, acumulando un total de 77 minutos en espera.

Durante este tiempo, la tripulación no informó de manera clara a los controladores aéreos sobre la grave escasez de combustible. En lugar de comunicar la emergencia, el primer oficial solicitó una “ruta con prioridad”, una expresión ambigua que no fue interpretada como una señal de urgencia. Esta falta de claridad sobre la situación crítica a bordo fue un factor crucial en el desastre que ocurrió más tarde.

Cuando el avión finalmente recibió autorización para descender hacia Nueva York, ya era demasiado tarde. La falta de combustible llevó a un fatal accidente. Los equipos de rescate, al encontrar a Astrid entre los escombros, inicialmente la dieron por muerta, contó ella a The New York Times.

El impacto había causado una severa fractura en su cráneo, exponiendo su cerebro, con una parte de este yaciendo cerca de ella en el suelo. Sin embargo, Astrid logró sobrevivir, aunque con secuelas graves.

El accidente dejó una huella profunda en su vida. Astrid, que en su niñez había sido conocida por su carácter disciplinado y reservado, experimentó un cambio drástico tras el suceso.

El daño cerebral, la pérdida de memoria y el dolor crónico afectaron su personalidad, llevándola a convertirse en una persona más desafiante, según Christopher Maag.

Al regresar a Colombia, Astrid atravesó una etapa de rebeldía. Utilizó el dinero obtenido a través de un acuerdo por el accidente en diversas compras, fiestas y una granja que adquirió cerca de Medellín. Durante un tiempo, también se dedicó a actividades arriesgadas, como conducir motocicletas y motos acuáticas, en un intento de encontrar una salida a su sufrimiento.

Sin embargo, con el tiempo, y tras un proceso de adaptación a su nueva realidad, comenzó a seguir las indicaciones médicas y aceptó que debía hacer frente a las secuelas de su condición.

El accidente también dejó su marca en la industria de la aviación. Tras la tragedia, la Administración Federal de Aviación (FAA) implementó nuevas regulaciones para mejorar la seguridad aérea. Exigió que las tripulaciones de aerolíneas extranjeras dominaran el inglés y estableció normas más estrictas sobre la resistencia de los asientos en los aviones, con el objetivo de reducir el riesgo en caso de un accidente.

Hoy, más de tres décadas después del accidente, Astrid López sigue enfrentándose a las secuelas físicas y emocionales del trágico suceso. Su memoria continúa siendo difusa, y su familia aún no sabe con certeza qué recuerdos conserva de su vida antes del accidente. Aunque está agradecida por estar viva, su día a día se ve marcado por constantes cirugías, terapias y un dolor constante.

Astrid aseguró que no se considera un ejemplo de superación, ya que no fue una elección sobrevivir, sino que simplemente sigue adelante porque no tiene otra opción.