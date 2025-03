Petro pidió “acciones” a sus ministros por embargo de EPM a cuentas de la Nación

Federico Gutiérrez anunció "revolcón" en EPM - crédito Jesus Aviles/Infobae.

En la tarde del lunes 10 de marzo el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, dio a conocer que un juez de Bogotá ordenó embargar las cuentas de la Nación por las deudas que el Ministerio de Minas tiene con el Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM) por subsidios a las tarifas de energía.

Gutiérrez señaló que desde el 2024 el Gobierno no se ha puesto al día con el rubro que tenía que girar para los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3, y otros aportes a proyectos de infraestructura en la capital antioqueña.

Tras conocerse la decisión judicial, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que se trató de una retaliación por parte de la oposición a su Gobierno durante el nuevo consejo de ministros que llevó a cabo en la noche del mismo lunes y otras vez por televisión.

“Entonces EPM, que es una empresa pública, a la cual la Nación le ha ayudado mucho, acaba de decir que embarga cuentas de la Nación. No solo el uribismo sabotea la financiación del Gobierno, sino que además los pocos recursos que tienen los embarga. Esa es una acción política que no va, ni bajo el interés de Antioquia, o de Medellín, cuyos barrios pobres no tienen agua potable, ni tampoco por el interés nacional. Eso no se puede permitir”, expresó el mandatario en uno de los apartes de la reunión con su gabinete.

Posteriormente le solicitó a sus altos funcionarios emprender las acciones correspondientes para poder contrarrestar la decisión judicial adversa, que se justificó por lo adeudado.

“El Presidente tiene la función constitucional de control y vigilancia de los servicios públicos de Colombia, no se pasa por la faja los derechos constitucionales del Gobierno y del Presidente (...) Le pido a la Directora del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República) y al Ministro de Minas y Energía tomar las medidas que haya que tomar y deben de actuar de inmediato”, solicitó.

Simultáneamente, a través de su cuenta de la red social X, señaló un mensaje en el que reiteró que esa compañía pública medellinense no actuaba por un interés nacional.

“Si EPM juega contra el interés nacional, incumple su propia razón de ser. Así que no lo podemos permitir. Las empresas de servicios públicos están en función del público que es toda la sociedad, no los contratistas que se enriquecen con el dinero público [sic]”, sostuvo.

Sobre esta expresión, ‘Fico’ le respondió y sostuvo que lo único que se estaba solicitando era que el Gobierno Nacional cumpliera con sus compromisos financieros con esa compañía.

“Presidente @petrogustavo es usted quien incumple el interés nacional al no pagar a una empresa 100% pública como EPM, lo que debe por Ley del subsidio a la tarifa de energía a los hogares de estrato 1, 2 y 3. Pone en riesgo a la empresa y a los usuarios. Lo invito a cumplir la Ley, nada diferente a eso. EPM le ha aportado y le seguirá aportado al país [sic]”, publicó en la misma red social.

También le señaló que no se trataba de una retaliación de la oposición, sino que se trató de una reclamación que se hizo a través de la misma institucionalidad colombiana.

“Le recuerdo, el embargo no es de un sector económico o político, es una orden judicial. Es de un Juez de la República. Que el odio por Antioquia y por nosotros no le nuble la razón ni su obligación legal como Presidente con todos los Colombianos. Esperamos sensatez de su parte. Es lo mínimo [sic]”, trinó.

